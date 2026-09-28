Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета

Последние систематические удары России по дата-центрам в Украине вызывают временные проблемы у сотен тысяч абонентов, вынуждая власти принимать дополнительные меры безопасности. В то же время специалисты подчеркивают, что из-за автономности провайдеров и децентрализованной архитектуры полностью отключить связь в стране агрессор не сможет, пишет УНН.

Детали

Начиная с прошлой недели Россия систематически начала наносить удары по дата-центрам в Киеве, заявляя, что они "предоставляют услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ".

Так, например, 23 сентября Россия нанесла удар по КВЦ "Парковый", в результате чего в Киеве и области наблюдались проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств.

В Киеве и области из-за атак рф возникли перебои с интернетом у 100 тысяч абонентов

26 сентября дата-центр COSMONOVA, по которому россияне нанесли два удара за день, заявил, что больше не будет работать из-за масштабных повреждений. Компания локализует последствия, переносит и восстанавливает сервисы.

Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после российского удара

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего анонсировал усиление защиты дата-центров и других объектов в сфере связи.

"Были приняты и дополнительные решения для защиты и обеспечения непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи. Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб", — отметил Президент.

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В комментарии УНН эксперт по цифровым технологиям Александр Глущенко рассказал, что дата-центр — это площадка, на которой размещаются стойки с жесткими дисками, где хранятся данные, базы данных, откуда распространяются сервисы. Он подчеркивает, что дата-центр — это отдельный вид деятельности; интернет-провайдер/телеком-оператор — это другие виды деятельности, у каждого своя инфраструктура, своя архитектура сетей, и не стоит путать их между собой.

Глущенко отметил, что Россия в первую очередь пытается уничтожить экономическую составляющую — бизнесы, которые создают рабочие места, платят налоги, за счет налогоплательщиков финансируются Вооруженные силы Украины.

"Параллельно они ведут против украинцев когнитивную войну: когда "все плохо, все пропало, виноваты Зеленский, Порошенко, Тарас Григорьевич Шевченко, только не Россия и россияне". И кинетические удары по дата-центрам, по площадкам с оборудованием операторов — они приведут к тому, что какое-то время, пока не будет проведен ремонт или восстановлена работа, может наблюдаться деградация связи у тех операторов, чья магистраль или чье оборудование пострадало, и может быть определенная деградация доступа к данным, которые находились в условном дата-центре, либо были уничтожены, либо пострадали", — говорит Глущенко.

В то же время эксперт отмечает, что по правилам дата-центр должен иметь несколько подключений к электросети, генераторы, резервный интернет (доступ к сети), и, как правило, данные хранятся в облаке, копии хранятся где-то в других дата-центрах, причем не всегда в Украине.

"Поэтому в случае физического уничтожения инфраструктуры просто нужно время для восстановления. У меня, например, на прошлой неделе мой личный сайт после кинетического удара… один из дата-центров не работал два дня. Просто хостер развернул бэкапы на другой площадке, и он восстановил работу", — отметил эксперт.

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Глущенко успокаивает по поводу полного отключения интернета в Украине.

"Смотрите, не слушайте шарлатанов. Не может быть перебоев со связью в Украине. В Украине интернет физически уничтожить невозможно. Просто физически невозможно по одной простой причине: в Украине никогда не было Министерства интернета, в Украине всегда работала тысяча предприятий, которые предоставляли услуги связи, как правило, это собственные каналы, собственные серверные площадки с оборудованием, собственные подключения к магистральным операторам, к дата-центрам, к точкам обмена трафиком, пиринговые соединения с другими операторами. Поэтому в Украине интернет физически уничтожить невозможно", — подчеркивает эксперт.

Он добавляет, что, возможно, могут возникнуть перебои на определённом участке у оператора, пострадавшего от кинетического удара, и пока он не восстановится, возможно некоторое ухудшение доступа к данным, находящимся в дата-центре.

"Это возможно. Но чтобы вот ухудшилась связь... тут нужно спрашивать, что такое связь. Для кого-то просто "Укрнет" — это весь интернет, а для кого-то Facebook — это весь интернет, и дальше они никуда не заходят. Но это не интернет. Интернет — это большая децентрализованная сеть с множеством участников, соединённых между собой каналами связи, и они между собой, как в паутине, обмениваются данными", — отмечает эксперт.

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Глущенко отметил, что если в будущем будут возникать проблемы с доступом к сети интернет и если кому-то необходим доступ к сети, то как минимум у него должно быть две SIM-карты.

"Если у одного (оператора — ред.) будут проблемы со связью, или базовая станция выйдет из строя, или будет уничтожена, то как минимум есть второй. Если мы говорим о домашнем хозяйстве, то есть возможность… поскольку в Украине высокая конкуренция, у абонента как минимум есть возможность подключить... на его территории работает ещё как минимум несколько поставщиков услуг — это интернет-операторы. Подключить второго оптического провайдера, делать ставку на оптику. Если мы говорим о Starlink — это абонентское решение. Те, кто рассказывает, что сейчас мы здесь в ОСМД установим Starlink и всем дадим интернет, просто не понимают, что фактически пытаются построить провайдера. Как минимум, Starlink должен быть точкой входа в интернет, это называется аплинк, и в доме нужно построить распределительную сеть, которой физически не существует. Поэтому Starlink — это индивидуальное средство доступа к сети интернет. Если кто-то не хочет заморачиваться, есть деньги, есть техническая возможность — может приобрести себе Starlink. Но есть одно маленькое "но": если, условно, в результате кинетического удара повреждён дата-центр, в котором размещался условный сайт, и он сейчас не работает, то что Starlink, что оптика, что мобильный интернет — всё равно доступа к нему не будет, потому что сам источник отсутствует в онлайн-режиме", — резюмировал эксперт.

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