$44.840.1351.140.01
ukenru
14:47 • 942 просмотра
Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук
14:14 • 7190 просмотра
В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла
Эксклюзив
14:10 • 12186 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
13:51 • 15487 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo
13:03 • 21491 просмотра
Без осадков и до +23° — какой будет погода в Украине 29 сентябряPhoto
11:21 • 45587 просмотра
По центру Киева ударил вражеский дрон: в НАН произошёл пожар, по меньшей мере одна погибшая и есть пострадавшиеPhoto
10:55 • 36120 просмотра
Льготные цены на газ сохранятся фактически до конца отопительного сезона - чего ожидать дальше
09:27 • 34044 просмотра
Российский ВПК, нефтяные объекты и не только - Зеленский раскрыл географию новых поражений противникаVideo
Эксклюзив
09:18 • 63866 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
08:57 • 24793 просмотра
Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.1м/с
52%
757мм
Популярные новости
Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР28 сентября, 05:43 • 39477 просмотра
Румыния поднимала F-16 из-за нарушения воздушного пространства на фоне атаки рф на Одесскую областьPhotoVideo28 сентября, 06:18 • 10537 просмотра
В Омане туристы сели на морскую черепаху, которая пыталась доползти до воды - реакция не заставила себя ждать28 сентября, 08:22 • 5930 просмотра
Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших12:26 • 4488 просмотра
Ещё один удар по центру Киева — есть попадание в медцентр "Добробут"Video12:48 • 20384 просмотра
публикации
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
14:10 • 12213 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo13:51 • 15513 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
09:18 • 63875 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
Эксклюзив
28 сентября, 07:17 • 57574 просмотра
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 124564 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Брюссель
Днепр (город)
Донецкая область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет28 сентября, 00:05 • 58079 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 55106 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 52103 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 51979 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 63387 просмотра
Актуальное
Старлинк
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot
Социальная сеть

Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета

Киев • УНН

 • 12235 просмотра

Российские атаки повредили дата-центры и временно повлияли на сотни тысяч абонентов. Эксперт объяснил, почему децентрализованный интернет выстоит.

Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета

Последние систематические удары России по дата-центрам в Украине вызывают временные проблемы у сотен тысяч абонентов, вынуждая власти принимать дополнительные меры безопасности. В то же время специалисты подчеркивают, что из-за автономности провайдеров и децентрализованной архитектуры полностью отключить связь в стране агрессор не сможет, пишет УНН

Детали 

Начиная с прошлой недели Россия систематически начала наносить удары по дата-центрам в Киеве, заявляя, что они "предоставляют услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ".

Так, например, 23 сентября Россия нанесла удар по КВЦ "Парковый", в результате чего в Киеве и области наблюдались проблемы с интернетом примерно у 100 тысяч домохозяйств. 

В Киеве и области из-за атак рф возникли перебои с интернетом у 100 тысяч абонентов23.09.26, 18:30 • 9815 просмотров

26 сентября дата-центр COSMONOVA, по которому россияне нанесли два удара за день, заявил, что больше не будет работать из-за масштабных повреждений. Компания локализует последствия, переносит и восстанавливает сервисы.

Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после российского удара26.09.26, 18:37 • 7904 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего анонсировал усиление защиты дата-центров и других объектов в сфере связи. 

"Были приняты и дополнительные решения для защиты и обеспечения непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи. Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб", — отметил Президент. 

В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — Зеленский25.09.26, 19:52 • 16086 просмотров

В комментарии УНН эксперт по цифровым технологиям Александр Глущенко рассказал, что дата-центр — это площадка, на которой размещаются стойки с жесткими дисками, где хранятся данные, базы данных, откуда распространяются сервисы. Он подчеркивает, что дата-центр — это отдельный вид деятельности; интернет-провайдер/телеком-оператор — это другие виды деятельности, у каждого своя инфраструктура, своя архитектура сетей, и не стоит путать их между собой. 

Глущенко отметил, что Россия в первую очередь пытается уничтожить экономическую составляющую — бизнесы, которые создают рабочие места, платят налоги, за счет налогоплательщиков финансируются Вооруженные силы Украины.

"Параллельно они ведут против украинцев когнитивную войну: когда "все плохо, все пропало, виноваты Зеленский, Порошенко, Тарас Григорьевич Шевченко, только не Россия и россияне". И кинетические удары по дата-центрам, по площадкам с оборудованием операторов — они приведут к тому, что какое-то время, пока не будет проведен ремонт или восстановлена работа, может наблюдаться деградация связи у тех операторов, чья магистраль или чье оборудование пострадало, и может быть определенная деградация доступа к данным, которые находились в условном дата-центре, либо были уничтожены, либо пострадали", — говорит Глущенко. 

В то же время эксперт отмечает, что по правилам дата-центр должен иметь несколько подключений к электросети, генераторы, резервный интернет (доступ к сети), и, как правило, данные хранятся в облаке, копии хранятся где-то в других дата-центрах, причем не всегда в Украине.

"Поэтому в случае физического уничтожения инфраструктуры просто нужно время для восстановления. У меня, например, на прошлой неделе мой личный сайт после кинетического удара… один из дата-центров не работал два дня. Просто хостер развернул бэкапы на другой площадке, и он восстановил работу", — отметил эксперт. 

рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — Зеленский27.09.26, 12:35 • 25340 просмотров

Глущенко успокаивает по поводу полного отключения интернета в Украине. 

"Смотрите, не слушайте шарлатанов. Не может быть перебоев со связью в Украине. В Украине интернет физически уничтожить невозможно. Просто физически невозможно по одной простой причине: в Украине никогда не было Министерства интернета, в Украине всегда работала тысяча предприятий, которые предоставляли услуги связи, как правило, это собственные каналы, собственные серверные площадки с оборудованием, собственные подключения к магистральным операторам, к дата-центрам, к точкам обмена трафиком, пиринговые соединения с другими операторами. Поэтому в Украине интернет физически уничтожить невозможно", — подчеркивает эксперт. 

Он добавляет, что, возможно, могут возникнуть перебои на определённом участке у оператора, пострадавшего от кинетического удара, и пока он не восстановится, возможно некоторое ухудшение доступа к данным, находящимся в дата-центре.

"Это возможно. Но чтобы вот ухудшилась связь... тут нужно спрашивать, что такое связь. Для кого-то просто "Укрнет" — это весь интернет, а для кого-то Facebook — это весь интернет, и дальше они никуда не заходят. Но это не интернет. Интернет — это большая децентрализованная сеть с множеством участников, соединённых между собой каналами связи, и они между собой, как в паутине, обмениваются данными", — отмечает эксперт.

россияне хотят оставить украинцев без интернета, есть шаги по защите - Зеленский26.09.26, 22:37 • 4208 просмотров

Глущенко отметил, что если в будущем будут возникать проблемы с доступом к сети интернет и если кому-то необходим доступ к сети, то как минимум у него должно быть две SIM-карты. 

"Если у одного (оператора — ред.) будут проблемы со связью, или базовая станция выйдет из строя, или будет уничтожена, то как минимум есть второй. Если мы говорим о домашнем хозяйстве, то есть возможность… поскольку в Украине высокая конкуренция, у абонента как минимум есть возможность подключить... на его территории работает ещё как минимум несколько поставщиков услуг — это интернет-операторы. Подключить второго оптического провайдера, делать ставку на оптику. Если мы говорим о Starlink — это абонентское решение. Те, кто рассказывает, что сейчас мы здесь в ОСМД установим Starlink и всем дадим интернет, просто не понимают, что фактически пытаются построить провайдера. Как минимум, Starlink должен быть точкой входа в интернет, это называется аплинк, и в доме нужно построить распределительную сеть, которой физически не существует. Поэтому Starlink — это индивидуальное средство доступа к сети интернет. Если кто-то не хочет заморачиваться, есть деньги, есть техническая возможность — может приобрести себе Starlink. Но есть одно маленькое "но": если, условно, в результате кинетического удара повреждён дата-центр, в котором размещался условный сайт, и он сейчас не работает, то что Starlink, что оптика, что мобильный интернет — всё равно доступа к нему не будет, потому что сам источник отсутствует в онлайн-режиме", — резюмировал эксперт. 

"Нужно исходить из худшего сценария": Премьер ответил, существует ли угроза для интернета28.09.26, 10:56 • 4188 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологиипубликации
Взрывы
Кибератака
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Старлинк
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина
Киев