Дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу после российского удара
Киев • УНН
Дата-центр COSMONOVA больше не будет работать из-за масштабных повреждений. Компания локализует последствия, переносит и восстанавливает сервисы.
Дата-центр COSMONOVA больше не будет работать из-за масштабных разрушений, которым он подвергся. Об этом сообщили на странице компании в Facebook, пишет УНН.
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В компании опубликовали фотографии, на которых видны последствия повреждения дата-центра. В то же время специалисты продолжают работы по локализации последствий поражения, а также частичному переносу и восстановлению сервисов.
Информацию о клиентском оборудовании, которое размещалось в дата-центре, COSMONOVA обещает предоставлять по возможности.
В настоящее время доступ к дата-центру частично ограничен соответствующими службами, в частности для специалистов компании.
Проблемы с работой сервисов возникли после повторной атаки рф на дата-центр Cosmonova26.09.26, 11:56 • 3214 просмотров