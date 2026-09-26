Проблемы с работой сервисов возникли после повторной атаки рф на дата-центр Cosmonova

фото иллюстративное

Проблемы с работой сервисов возникли после повторной атаки рф на дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova утром 26 сентября, возможны перебои в работе сети. Об этом сообщили в компании в Facebook, пишет УНН.

К сожалению, после утреннего вражеского удара произошёл ещё один прилёт по нашему Дата-центру. Все сотрудники в безопасности. Что касается работы: из-за повторной атаки возникли проблемы в работе сервисов. Повреждена опорная сеть сообщили в Cosmonova.

"Из-за этого часть наших клиентов в настоящее время может испытывать перебои в работе Интернета", — добавили в компании.

Как указано, технические специалисты ждали доступа для оценки масштабов повреждений.

Накануне, 25 сентября, в компании уже сообщали, что дата-центр Cosmonova получил повреждения в результате вражеской атаки.

Интернет-провайдер "Коло.ТБ" 26 сентября также сообщил о третьем попадании, привлечении резервов и о том, что на восстановление потребуется время.

Что говорят эксперты

Институт изучения войны (ISW) в отчёте отмечал, что "российские войска активизируют усилия по целенаправленному наведению на украинские дата-центры и телекоммуникационную инфраструктуру в рамках своей продолжающейся кампании дальнобойных ударов, направленной на разрушение экономики Украины с 2022 года".

Как указано в отчёте, "с середины сентября российские дальнобойные удары всё чаще направлены на украинскую интернет-инфраструктуру и дата-центры, при этом министерство обороны россии прямо заявило, что российские войска наносят удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре 11 сентября. Российские войска ежедневно с 23 сентября активно обстреливают дата-центры в Киеве, и несколько украинских интернет-провайдеров сообщают о повреждении своих центров обработки данных и последующих перебоях в связи в результате российских ударов".

"Сообщается, что российские удары по дата-центрам не повлияли на украинскую армию, несмотря на заявления министерства обороны россии о том, что такие удары направлены на снижение возможностей украинских военных", — отметили аналитики ISW.

В отчёте подчёркивается: "Российские удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызвать временные перебои в работе интернета, но вряд ли приведут к полному отключению интернета".