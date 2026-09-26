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Проблеми з роботою сервісів виникли після повторної атаки рф на дата-центр Cosmonova

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Після повторної атаки рф пошкоджено опорну мережу дата-центру Cosmonova. Частина клієнтів може мати перебої з інтернетом.

Проблеми з роботою сервісів виникли після повторної атаки рф на дата-центр Cosmonova
фото ілюстративне

Проблеми з роботою сервісів виникли після повторної атаки рф на дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova вранці 26 вересня, можливі перебої у роботі мережі. Про це повідомили у компанії у Facebook, пише УНН.

На жаль, після ранкового ворожого удару стався ще один приліт по нашому Дата-центру. Всі працівники в безпеці. Щодо роботи: через повторну атаку виникли проблеми в роботі сервісів. Пошкоджена опорна мережа

"Через це частина наших клієнтів наразі може відчувати перебої в роботі Інтернет", - додали у компанії.

Технічні фахівці, як вказано, чекали доступу для оцінки масштабів пошкоджень.

Напередодні, 25 вересня, у компанії вже повідомляли, що дата-центр Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки.

Інтернет-провайдер "Коло.ТБ" 26 вересня також повідомив про третє влучання та залучення резервів і що потрібен час на відновлення.

Що кажуть експерти

Інститут вивчення війни (ISW) у звіті зазначав, що "російські війська активізують зусилля щодо цілеспрямованого націлювання на українські дата-центри та телекомунікаційну інфраструктуру в межах своєї тривалої кампанії далекобійних ударів, спрямованої на руйнування економіки України з 2022 року".

Як вказано у звіті, "з середини вересня російські далекобійні удари все частіше спрямовані на українську інтернет-інфраструктуру та дата-центри, причому міністерство оборони росії прямо зазначило, що російські війська завдають ударів по дата-центрах та телекомунікаційній інфраструктурі 11 вересня. Російські війська щодня з 23 вересня активно обстрілюють дата-центри у Києві, і кілька українських інтернет-провайдерів повідомляють про пошкодження своїх центрів обробки даних та подальші перебої у зв'язку в результаті російських ударів".

"Повідомляється, що російські удари по дата-центрах не вплинули на українську армію, попри заяви міністерства оборони росії про те, що такі удари спрямовані на зниження можливостей українських військових", - зазначили аналітики ISW.

У звіті наголошується: "Російські удари по дата-центрах та телекомунікаційній інфраструктурі можуть спричинити тимчасові перебої в інтернеті, але навряд чи призведуть до повного відключення інтернету".

Юлія Шрамко

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