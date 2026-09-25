В ОП кажуть, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до москви
Київ • УНН
В Офісі Президента заявили, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до москви. Сторони обговорювали можливі тристоронні переговори.
В Офісі Президента України спростували інформацію, що президент США Дональд Трамп пропонував українському лідеру Володимиру Зеленському приїхати до москви на мирні переговори, передає УНН.
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Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що повідомлення Bloomberg про нібито прохання Трампа щодо поїздки Зеленського у москву на переговори не відповідає дійсності.
"Це неправдива інформація", - зазначив він.
Додамо
Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер також зауважує, що Трамп не пропонував Зеленському їхати до рф.
За словами його джерел в Офісі українського президента, Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорювали можливі тристоронні переговори, проте президент США не пропонував Зеленському вирушити до москви.
Нагадаємо
Раніше Bloomberg повідомив, що президент США Дональд Трамп цього тижня нібито закликав Президента України Володимира Зеленського поїхати до москви на зустріч із російським диктатором володимиром путіним — попри неодноразові відмови в минулому, — оскільки США прагнуть відновити мирні переговори між Україною та росією.