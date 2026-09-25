Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель

На тлі стрибка цін на пальне та ворожих атак на українські АЗС експерти не прогнозують тотального дефіциту пального, проте радять мати розумний недоторканний запас. УНН розповідає, як вибрати правильну тару для зберігання пального для власних потреб, і який термін придатності воно має.

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Український паливний ринок увійшов в осінь із різким зростанням цін та атаками на АЗС. Станом на 25 вересня середня вартість бензину А-95 сягнула 93 гривні за літр, дизельного пального – 98,4 гривні за літр, а в окремих мережах дизель уже перетнув психологічну позначку 100 гривень.

Удари по АЗС, зокрема, у Києві, де за два тижні було атаковано близько шести заправок компанії "Укрнафта", породили у суспільстві питання, якою буде ціна на пальне восени, чи буде дефіцит, а якщо буде, то як правильно зберігати паливо.

Експерт з паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на тлі панічних атак українців, що, мовляв, росіяни виб’ють АЗС, і треба робити запаси, показав приклад АЗС "Укрнафти", яка відновила свою роботу за декілька днів після атаки.

"Не вибʼють. Доказ на фото. Це АЗС Укрнафти (...) у Києві. В неї прилетіло 2 шахеди 11 вересня. А сьогодні станція вже знов працює. І впевнений, невдовзі і решта атакованих столичних обʼєктів теж запрацює. P.S. Але рекомендації щодо запасу залишаються в силі", - написав Куюн у соцмережах.

Водночас, він не прогнозує суттєвого дефіциту пального.

"Зараз всі питають, чи буде дефіцит через удари по АЗС? Відповідь, ні. У прифронтових регіонах атаковано понад 300 АЗС і наразі немає жодного місця, де б люди залишилися без пального. Так, десь доводиться їхати далі, брати каністри, але немає такого, щоб хтось зупинився. Чи можуть бути перебої з пальним? Не виключаю. Не через удари по АЗС, а через системну роботу ворога по паливній інфраструктурі.

Це не щось нове, галузь луплять без упину з 2022 року. Спочатку перекрили майже 100% "довоєнних" постачань, ми побудували нову систему через південний і західний кордони. Так, вона диверсифікована, гнучка, пройшла чимало випробувань. Веземо розгалуженими маршрутами всіма видами транспорту. Це ідеальна система для країни, що воює. Але це не означає, що вона непохитна і куленепробивна.

Ворог шукає слабкі місця і знаходить їх. Вже давно не секрет, що морський шлях став дуже проблематичним, а місцями вже просто недоступним. Це лише один приклад", - зазначив Куюн.

Експерт паливного ринку Леонід Косянчук у коментарі УНН зазначав, що приводів для оптимістичних прогнозів стосовно ситуації на українському ринку пального наразі немає й труднощі справді існують. Пов'язані вони з тим, що майже 90% нафтопродуктів наша країна наразі отримує з Європи.

"Там (на європейському ринку - ред.) ситуація дуже складна. Особливо, враховуючи, що Saudi Aramco - це така державна нафтова компанія - заявила, що на постачання на європейський ринок на жовтень вони або призупинять, або обмежать", - уточнив деталі експерт.

На думку Косянчука, альтернативою Saudi Aramco може виступити ORLEN Lietuva. Вона управляє єдиним нафтопереробним заводом у країнах Балтії, Мажейкяйським НПЗ, нафтопроводами та терміналом у Бутінге. Компанія - один із основних постачальників бензину й дизельного пального в Литві, Латвії та Естонії. Завдяки її потужностям можна буде закрити певні дефіцити й уникнути поглиблення кризи.

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Тож, як безпечно, і у чому зберігати бензин?

Головний принцип простий: бензин потрібно зберігати в мінімально необхідному об’ємі, у відповідній тарі та в такому місці, де виключені перегрів, іскри та скупчення парів.

Варто запам’ятати базові вимоги:

зберігайте бензин лише в тарі, призначеній для пального;

не залишайте каністру поруч із плиткою, котлом, бойлером, обігрівачем та будь-якими джерелами вогню;

не розміщуйте запас у житлових кімнатах, коридорі, кухні або підвалі;

обирайте прохолодне й добре провітрюване місце без прямого сонця;

не заповнюйте ємність “під зав’язку”, залишайте невеликий запас об’єму;

регулярно перевіряйте кришку, шви та поверхню тари на підтікання та запах;

не зберігайте бензин довго без потреби, вчасно оновлюйте запас;

тримайте пальне в недоступності для дітей і домашніх тварин.

Дуже важливо не плутати тимчасове перевезення та зберігання. Перевезти каністру в багажнику допустимо як короткий етап, але використовувати багажник як постійне місце зберігання не можна. Влітку там швидко підвищується температура, взимку на ємність впливає мороз, а за різких перепадів з’являється конденсат і додаткове навантаження на тару.

Ще одне правило - не тримати пальне "про всяк випадок" у сумнівних ємностях. Будь-яка пластикова пляшка, стара тара з-під побутової хімії, харчова каністра, незрозуміла залізна ємність або випадкова бочка - погане рішення. Для бензину важливі не зовнішня схожість і об’єм, а сумісність матеріалу, герметичність і конструкція кришки.

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Для зберігання бензину в холодну пору року потрібні полімерні (пластикові) каністри, що відповідають таким стандартам:

ємність має добре тримати форму та не деформуватись при натисканні;

мати відповідне маркування (напис “PETROL” чи “GASOLINE”). Найкраще, коли в маркуванні є абревіатура HDPE - поліетилен високої щільності, що не накопичує статичний заряд.

Для зберігання бензину в теплу пору року підійдуть як полімерні, так і металеві каністри.

Для зберігання дизеля і в теплу і в холодну пору року підійдуть обидва види каністр.

Важливо: в Україні офіційно заборонено заправляти пальне в скляні каністри чи тару з харчового пластику.

Також варто пильнувати за терміном зберігання запасів. Так, наприклад, бензин:

заводський бензин (вміст етанолу – до 5%) – до одного року;

бензин із міні-НПЗ – малопридатний для тривалого зберігання, однак за крайньої потреби (наприклад, блекауту) зберігайте не довше одного місяця;

бензин з великим вмістом етанолу (понад 30%) – не придатний для тривалого зберігання.

Залежно від пори року продають літній чи морозостійкий (зимовий) дизель. Про це важливо пам’ятати не лише для правильного зберігання, а й для використання, щоб не зіпсувати двигун. Зберігати дизель легше, ніж бензин, проте потрібно дотримуватись температурних умов, зазначених у документації на АЗС.

Літнє пальне навіть за невеликого морозу може стати подібним до желе або в ньому з’явиться осад. Найімовірніше, таке пальне стане непридатним для використання.

Морозостійкий дизель у теплу пору року використовувати можна, однак витрачається він набагато швидше.

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Не зберігайте пальне під впливом прямих сонячних променів. Ідеальні умови – за температури 15-20 градусів у темному місці.

Вибір місця - це половина безпеки. Навіть якісна каністра не врятує ситуацію, якщо вона стоїть у неправильному місці. Найгірше для зберігання підходять квартира, комора всередині будинку, підвал, котельня, сходовий майданчик, закрита майстерня та звичайний гараж без вентиляції. Особливо ризикованим є прибудований гараж, який з’єднаний із будинком дверима: запах і пари можуть поступово проникати всередину.

Не варто зберігати бензин і поруч із тим обладнанням, що може дати іскру або нагрів.

Це стосується компресорів, зарядних пристроїв, зварювання, електричних щитів, насосів, обігрівачів та опалювальних приладів. Окрема проблема - зберігання поруч із запасами фарби, розчинників та інших горючих речовин: у такому разі ризик стає комбінованим.

Найрозумніший варіант - окреме сухе, затінене й провітрюване господарське приміщення, куди не потрапляють прямі сонячні промені та де немає джерел вогню.

Якщо йдеться про зберігання вдома, місце має бути максимально ізольоване від житлової частини та захищене від випадкового перекидання ємності. Каністра повинна стояти стійко, а не балансувати на полиці чи лежати на боці.

Також важливо враховувати сезонність. Мороз сам по собі не робить бензин безпечним, а спека не лише прискорює випаровування, а й підвищує тиск парів у ємності. Тому ідеальні умови - це не екстремально холодне й не перегріте місце, а суха й помірно прохолодна зона зі стабільною температурою.

Як обрати правильну тару для зберігання пального

Під час вибору тари важливо дивитися не лише на матеріал, а й на призначення ємності, якість кришки, зручність перенесення та стан корпусу.

Пластикова каністра має переваги у зручності перенесення, а також підходить для невеликого об’єму, проте дешевий пластик може деформуватися, що може призвести до неприємних наслідків. Така каністра підходить для побутового зберігання невеликого запасу за умови, що каністра призначена саме для бензину.

Металева каністра краще витримує удари, стійкіша до зовнішніх впливів і підходить для жорсткіших умов експлуатації, частого перевезення та тривалого використання.

Алюмінієва каністра стійка до корозії, проте дорожча за металеву. Підходить для тих, хто хоче більш довговічний і легкий варіант.

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