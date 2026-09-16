Після атак дронів половина ключових НПЗ рф скоротила виробництво дизеля, деякі працюють лише на 25% потужності

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Половина з 6 найбільших російських НПЗ за обсягами виробництва дизельного палива у вересні суттєво скоротила або повністю зупинила його випуск після атак дронів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки та дані учасників паливного ринку, пише УНН.

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Йдеться про підприємства, які разом забезпечують близько половини всього виробництва дизельного палива в росії. Серед них Омський НПЗ, Кіришський НПЗ, "Танеко", Волгоградський НПЗ, НОРСІ та Пермський НПЗ.

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За даними джерел Reuters, Кіришський НПЗ повністю зупинився, а Волгоградський НПЗ та НОРСІ працюють приблизно на 25% номінальної потужності. У результаті випуск дизеля на цих підприємствах упав у кілька разів порівняно зі звичайними показниками.

росія вже змушена обмежувати експорт пального

Удари по нафтопереробній галузі призвели до скорочення виробництва та змусили москву обмежити експорт бензину, дизельного й авіаційного палива. За оцінками трейдерів, до запровадження обмежень у червні експорт російського дизеля становив менш як 1 млн тонн на місяць.

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Для порівняння, роком раніше, коли НПЗ працювали у звичайному режимі, росія експортувала близько 2,5 млн тонн дизельного палива щомісяця. Разом із газойлем обсяги сягали 3,3-3,4 млн тонн.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших 8 місяців 2026 року російські НПЗ успішно атакували в середньому кожні 3 дні.

Наслідки вже вийшли за межі російського ринку. Президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити удари по російській дизельній інфраструктурі, заявивши, що спричинений ними дефіцит пального "шкодить усьому світу".

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