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Financial Times
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Після атак дронів половина ключових НПЗ рф скоротила виробництво дизеля, деякі працюють лише на 25% потужності

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Половина шести найбільших НПЗ росії скоротила або зупинила виробництво дизеля після атак дронів. Москва обмежила експорт пального.

Після атак дронів половина ключових НПЗ рф скоротила виробництво дизеля, деякі працюють лише на 25% потужності
Фото: Reuters

Половина з 6 найбільших російських НПЗ за обсягами виробництва дизельного палива у вересні суттєво скоротила або повністю зупинила його випуск після атак дронів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки та дані учасників паливного ринку, пише УНН.

Деталі

Йдеться про підприємства, які разом забезпечують близько половини всього виробництва дизельного палива в росії. Серед них Омський НПЗ, Кіришський НПЗ, "Танеко", Волгоградський НПЗ, НОРСІ та Пермський НПЗ.

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За даними джерел Reuters, Кіришський НПЗ повністю зупинився, а Волгоградський НПЗ та НОРСІ працюють приблизно на 25% номінальної потужності. У результаті випуск дизеля на цих підприємствах упав у кілька разів порівняно зі звичайними показниками.

росія вже змушена обмежувати експорт пального

Удари по нафтопереробній галузі призвели до скорочення виробництва та змусили москву обмежити експорт бензину, дизельного й авіаційного палива. За оцінками трейдерів, до запровадження обмежень у червні експорт російського дизеля становив менш як 1 млн тонн на місяць.

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Для порівняння, роком раніше, коли НПЗ працювали у звичайному режимі, росія експортувала близько 2,5 млн тонн дизельного палива щомісяця. Разом із газойлем обсяги сягали 3,3-3,4 млн тонн.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, протягом перших 8 місяців 2026 року російські НПЗ успішно атакували в середньому кожні 3 дні.

Наслідки вже вийшли за межі російського ринку. Президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити удари по російській дизельній інфраструктурі, заявивши, що спричинений ними дефіцит пального "шкодить усьому світу".

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Степан Гафтко

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