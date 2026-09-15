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Ураження НПЗ у сизрані та заводу дронів у таганрозі - Зеленський повідомив про нові успішні удари Сил оборони

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Сили оборони уразили НПЗ у сизрані, завод дронів у таганрозі та майданчик запуску безпілотників в орловській області. Зеленський також відзначив рішення США щодо ВТБ.

Ураження НПЗ у сизрані та заводу дронів у таганрозі - Зеленський повідомив про нові успішні удари Сил оборони

Сили оборони уразили нафтопереробний завод в Сизрані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі, а також майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області. Про це про нові результати ударів повідомив Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

росія не припиняє ударів по нашій енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. І наші відповіді їм за це – відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ у Сизрані, також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки й пуску дронів в орловському регіоні

- йдеться у повідомленні.

Окремо Президент зазначив про влучання в Чорному морі.

Також Зеленський відзначив рішення Сполучених Штатів щодо російського банку ВТБ. Він назвав його одним із системних банків росії та заявив, що фінустанова суттєво залучена до схем підтримки російської війни, зокрема у відносинах москви з тегераном.

Усі схеми, які працюють проти встановлення миру, необхідно знищувати. Глава держави подякував партнерам за це рішення.

Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на росію сформували правильну дипломатичну ситуацію

- наголосив Зеленський.

У росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки – монітори15.09.26, 07:38 • 31381 перегляд

Ольга Розгон

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