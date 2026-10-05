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Непал завершує пошуково-рятувальні роботи після повені - що зі зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 3190 перегляди

Непал припинив активні пошуки після повені, яка забрала 1455 життів, а 5285 людей вважаються зниклими. На відновлення потрібно майже $5 млрд.

Непал завершує пошуково-рятувальні роботи після повені - що зі зниклими безвісти

У понеділок офіційні особи повідомили, що Непал завершив пошуково-рятувальну операцію щодо осіб, які вважалися зниклими безвісти після руйнівної повені в серпні, що забрала життя щонайменше 1455 людей, передає УНН із посиланням на Reuters.

Щонайменше 5285 людей залишалися зниклими безвісти після повені, що почалася 26 серпня на кордоні Непалу з Тибетським районом Китаю. Ще 13 795 осіб було врятовано.

"Ми переходимо від етапу пошуку та порятунку до етапу пошуку та відновлення", — повідомив агентству Reuters Фаніндра Паудел, керівник Національного центру з надзвичайних ситуацій.

За його словами, влада розглядає можливість юридичного визнання зниклих безвісти померлими, щоб їхні родини могли завершити оформлення страхових, банківських та інших юридичних процедур.

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"Ми розпочинаємо відповідні процеси для виконання необхідних юридичних формальностей", — зазначив Паудел.

Дхарам Радж Упреті, керівник Національного управління зі зниження ризиків і управління стихійними лихами, заявив, що влада більше не проводитиме активних пошуків тіл, але вилучатиме будь-які рештки, майно чи інші цінні речі, виявлені під час відновлювальних робіт. Упреті додав, що в разі потреби й надалі проводитимуться екстрені рятувальні операції.

Повінь також зруйнувала 12 гідроенергетичних об'єктів, дороги, мости, ферми та населені пункти.

Влада заявила, що потребує майже 5 мільярдів доларів для першочергового відновлення та реабілітації тисяч людей, які втратили житло внаслідок повені.

Антоніна Туманова

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Reuters
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Китай