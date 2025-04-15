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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1420 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27424 перегляди

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Суспільство • 3 лютого, 12:58 • 23912 перегляди

Землетрус у Тибеті: 400 врятованих, пошуки тривають на тлі суворих морозів

Потужний землетрус магнітудою 6,8 вразив Тибет, забравши життя 126 людей та поранивши 188. Рятувальники евакуювали понад 400 осіб, але пошуки ускладнюються через екстремально низькі температури.

Новини Світу • 8 січня, 06:29 • 22191 перегляди

Потужний землетрус у Тибеті забрав життя вже понад 100 людей

Землетрус магнітудою 7,1 у гірському регіоні Тибету забрав життя 106 людей та поранив 174 особи. Стихія пошкодила майже 3000 будинків та відчувалася у сусідніх країнах, включаючи Непал, Бутан та північну Індію.

Новини Світу • 7 січня, 12:17 • 23603 перегляди

Кількість загиблих під час землетрусу в Тибеті сягнула 95 людей

Землетрус магнітудою 7,1 у Тибеті забрав життя 95 людей, ще 130 отримали поранення. Понад 1000 будинків пошкоджено в повіті Тінгрі, поштовхи відчувалися в Непалі та Індії.

Новини Світу • 7 січня, 09:06 • 22694 перегляди

Потужний землетрус у Тибеті: вже понад 50 жертв

Землетрус магнітудою 7,1 у священному місті Шігадзе забрав життя 53 людей, ще 62 постраждали. Китайська влада розпочала масштабну рятувальну операцію в регіоні, де відключено світло та воду.

Новини Світу • 7 січня, 07:03 • 24564 перегляди

Землетрус у Тібеті: кількість жертв продовжує зростати

Унаслідок землетрусу магнітудою 7,1 у повіті Дінжі загинуло 32 особи, ще 38 отримали травми. Рятувальні роботи тривають у регіоні, де стихія спричинила серйозні руйнування.

Новини Світу • 7 січня, 05:00 • 25542 перегляди

Потужний землетрус у Гімалаях: що відомо про наслідки стихії

Землетрус магнітудою 7,1 стався в Гімалаях, забравши життя щонайменше 9 людей у тибетському місті Шигадзе. Поштовхи відчули в Непалі, Індії та Бутані, рятувальні роботи тривають.

Новини Світу • 7 січня, 03:49 • 102272 перегляди

Всупереч економічній залежності від чаю: на півдні Індії відроджують "зелені пустелі"

У південноіндійському регіоні Нілгіріс екологи намагаються відновити природні ліси, знищені чайними плантаціями. Промислове вирощування чаю за 200 років знищило 70% місцевих лісів та луків.

Новини Світу • 20 листопада, 15:31 • 18236 перегляди

Мексиканські солдати вбили 6 мігрантів під час стрілянини на кордоні

Шість мігрантів загинули, десять поранені внаслідок стрілянини військового патруля в Мексиці. Інцидент стався під час спроби зупинити групу з 33 мігрантів, які намагалися втекти на пікапі.

Новини Світу • 2 жовтня, 22:31 • 18237 перегляди

Руйнівні повені в Непалі: 200 загиблих, 30 зниклих безвісти

Дводенні зливи в Непалі призвели до масштабних повеней і зсувів. У столиці Катманду затоплено понад тисячу будинків, загинуло кілька десятків людей. Вчені пов'язують інтенсивні стихійні лиха зі змінами клімату.

Новини Світу • 30 вересня, 18:59 • 24497 перегляди

Повені та зсуви у Непалі забрали життя щонайменше 100 людей

Сильні дощі в Непалі спричинили повені та зсуви, що забрали життя щонайменше 100 людей. Рятувальники евакуювали більше 3000 людей, тисячі будинків затоплено, багато доріг заблоковано.

Новини Світу • 29 вересня, 09:43 • 18170 перегляди

22 вересня: Всесвітній день носорога, Осіннє рівнодення, День білого шоколаду

На думку вчених, пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання популяція носорогів суттєво скорочуватися.

УНН Lite • 22 вересня, 03:07 • 110159 перегляди

У Грузії група альпіністів потрапила під удар блискавки: ймовірно, є жертва

Група альпіністів потрапила в сильну грозу на горі Шхелда у Сванеті. Один загинув, впавши зі скелі, трьох евакуювали вертольотом, четвертого шукають рятувальники.

Новини Світу • 11 серпня, 11:52 • 34266 перегляди

У Непалі впав гелікоптер, п'ять людей загинули - ЗМІ

Гелікоптер розбився в горах на північний захід від Катманду. Серед загиблих - четверо громадян Китаю та один непалець-пілот. Рятувальна операція проводилась із залученням поліції та військових.

Новини Світу • 7 серпня, 17:40 • 25223 перегляди

29 липня: Міжнародний день тигра, День соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

На початку ХХ століття у дикій природі нараховувалось близько 100 тисяч тигрів. Нині ця цифра не дотягує і до чотирьох тисяч. Вважається, що кількість цих тварин у неволі більша ніж у дикій природі.

УНН Lite • 29 липня, 03:03 • 105921 перегляди

У Непалі внаслідок авіакатастрофи загинуло 18 людей

Літак Saurya Airlines розбився під час зльоту в Катманду, загинуло 18 з 19 людей на борту. Єдиний вцілілий - пілот, який отримав травми. Причина катастрофи наразі невідома.

Суспільство • 25 липня, 01:36 • 21811 перегляди

Сі Цзіньпін прибув до Казахстану для участі у саміті ШОС: туди приїде і путін

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану, щоб взяти участь у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де також очікується приїзд російського диктатора володимира путіна.

Новини Світу • 2 липня, 08:01 • 18996 перегляди

Непал засудив "хлопчика Будду" за сексуальне насильство над дітьми

Суперечливого духовного лідера, якого послідовники вважають реінкарнацією Будди, звинуватили в жорстокому поводженні з неповнолітніми віруючими. Він провів роки в бігах, перш ніж непальські чиновники заарештували його в січні.

Суспільство • 25 червня, 19:45 • 25018 перегляди

Африканці по 2200 доларів: рф активізує рекрутинг найманців для війни проти України

росія значно активізувала кампанію з вербування іноземних найманців з країн Центральної Африки, зокрема Руанди, Бурунді, Конго та Уганди, для участі у війні проти України, пропонуючи їм грошові виплати, щомісячне грошове утримання, медичне страхування та російські паспорти.

Війна • 28 травня, 12:46 • 20606 перегляди

Шрі-Ланка відправить делегацію до рф для розслідування щодо власних громадян, яких завербували для війни в Україні

Шрі-Ланка планує відправити делегацію до росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, яких завербували до армії рф для участі у війні проти України.

Новини Світу • 16 травня, 14:03 • 27579 перегляди

Непал обмежив дозволи на сходження на Еверест

Верховний суд Непалу зобов'язав уряд обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та інші гори, а також вжити заходів з утилізації відходів і збереження гірського середовища.

Новини Світу • 4 травня, 11:42 • 27206 перегляди

День захисту носорогів, День директорів шкіл, Свято весни та праці. Що ще можна відзначити 1 травня

Сьогодні, першого травня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до різноманітних заходів з нагоди Дня захисту носорогів. Нині у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів

УНН Lite • 1 травня, 03:03 • 137859 перегляди

За 2,2 тис. доларів зарплати і російський паспорт: як рф вербує іноземців на війну з Україною

Росія активно рекламує і намагається залучити іноземних громадян, у тому числі трудових мігрантів, до своїх збройних сил для участі у війні проти України, пропонуючи фінансові стимули, такі як щомісячна зарплата у розмірі близько 2000 доларів, премії, російські паспорти та інші пільги.

Війна • 15 квітня, 13:13 • 21309 перегляди

Парламент Таїланду легалізував одностатеві шлюби

Нижня палата парламенту Таїланду ухвалила закон про легалізацію одностатевих шлюбів, який, у разі схвалення Сенатом і Королем, зробить Таїланд першою країною в Південно-Східній Азії, яка визнає такі союзи.

Суспільство • 27 березня, 23:05 • 34092 перегляди

росія активізувала агітацію серед громадян країн третього світу

Росія стикається з труднощами у мобілізації військ, що призводить до посилення агітації та вербування громадян з бідних країн в якості найманців для боротьби проти України, і на сьогоднішній день Україна захопила понад 11 000 таких найманців.

Війна • 15 березня, 10:38 • 27161 перегляди

В України є полонені найманці з 4 країн світу

Україна захопила в полон найманців із Сомалі, Сьєрра-Леоне, Куби та Непалу, а на боці Росії воює значна кількість громадян Індії, за словами українського чиновника.

Війна • 15 березня, 10:24 • 31028 перегляди

Непал вимагатиме від усіх альпіністів на Еверест використовувати чіп стеження

Непал вимагатиме від усіх альпіністів носити під час сходження на Еверест відстежувальні чіпи, щоб скоротити час пошуку і порятунку.

Новини Світу • 3 березня, 04:05 • 34681 перегляди

росія активно завозить на окуповані території найманців з Куби та Непалу - Центр нацспротиву

Найманці з Куби та Непалу проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи “вагнер”.

Війна • 1 березня, 17:32 • 31591 перегляди

Індія просить росію відпустити з армії її громадян, які там "на допоміжних роботах"

МЗС Індії попросило росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у армії рф на "допоміжних роботах".

Новини Світу • 23 лютого, 12:42 • 22123 перегляди

рф вербує найманців за кордоном через високу вартість мобілізації всередині країни - розвідка

Росія активно вербує іноземних найманців для участі у війні в Україні, оскільки це вигідніше і дешевше, ніж продовжувати внутрішню мобілізацію.

Війна • 13 лютого, 17:04 • 23025 перегляди