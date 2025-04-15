За 2,2 тис. доларів зарплати і російський паспорт: як рф вербує іноземців на війну з Україною

Росія активно рекламує і намагається залучити іноземних громадян, у тому числі трудових мігрантів, до своїх збройних сил для участі у війні проти України, пропонуючи фінансові стимули, такі як щомісячна зарплата у розмірі близько 2000 доларів, премії, російські паспорти та інші пільги.