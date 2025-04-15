П'ятеро українських бійців з пораненнями та ампутованими кінцівками піднялися на Кіліманджаро. Військовослужбовці подолали висоту 5895 метрів після чотирьох місяців підготовки.
Потужний землетрус магнітудою 6,8 вразив Тибет, забравши життя 126 людей та поранивши 188. Рятувальники евакуювали понад 400 осіб, але пошуки ускладнюються через екстремально низькі температури.
Землетрус магнітудою 7,1 у гірському регіоні Тибету забрав життя 106 людей та поранив 174 особи. Стихія пошкодила майже 3000 будинків та відчувалася у сусідніх країнах, включаючи Непал, Бутан та північну Індію.
Землетрус магнітудою 7,1 у Тибеті забрав життя 95 людей, ще 130 отримали поранення. Понад 1000 будинків пошкоджено в повіті Тінгрі, поштовхи відчувалися в Непалі та Індії.
Землетрус магнітудою 7,1 у священному місті Шігадзе забрав життя 53 людей, ще 62 постраждали. Китайська влада розпочала масштабну рятувальну операцію в регіоні, де відключено світло та воду.
Унаслідок землетрусу магнітудою 7,1 у повіті Дінжі загинуло 32 особи, ще 38 отримали травми. Рятувальні роботи тривають у регіоні, де стихія спричинила серйозні руйнування.
Землетрус магнітудою 7,1 стався в Гімалаях, забравши життя щонайменше 9 людей у тибетському місті Шигадзе. Поштовхи відчули в Непалі, Індії та Бутані, рятувальні роботи тривають.
У південноіндійському регіоні Нілгіріс екологи намагаються відновити природні ліси, знищені чайними плантаціями. Промислове вирощування чаю за 200 років знищило 70% місцевих лісів та луків.
Шість мігрантів загинули, десять поранені внаслідок стрілянини військового патруля в Мексиці. Інцидент стався під час спроби зупинити групу з 33 мігрантів, які намагалися втекти на пікапі.
Дводенні зливи в Непалі призвели до масштабних повеней і зсувів. У столиці Катманду затоплено понад тисячу будинків, загинуло кілька десятків людей. Вчені пов'язують інтенсивні стихійні лиха зі змінами клімату.
Сильні дощі в Непалі спричинили повені та зсуви, що забрали життя щонайменше 100 людей. Рятувальники евакуювали більше 3000 людей, тисячі будинків затоплено, багато доріг заблоковано.
На думку вчених, пращури сучасних носорогів з’явилися на нашій планеті більше 30-ти мільйонів років тому. З ХІХ століття через безконтрольне полювання популяція носорогів суттєво скорочуватися.
Група альпіністів потрапила в сильну грозу на горі Шхелда у Сванеті. Один загинув, впавши зі скелі, трьох евакуювали вертольотом, четвертого шукають рятувальники.
Гелікоптер розбився в горах на північний захід від Катманду. Серед загиблих - четверо громадян Китаю та один непалець-пілот. Рятувальна операція проводилась із залученням поліції та військових.
На початку ХХ століття у дикій природі нараховувалось близько 100 тисяч тигрів. Нині ця цифра не дотягує і до чотирьох тисяч. Вважається, що кількість цих тварин у неволі більша ніж у дикій природі.
Літак Saurya Airlines розбився під час зльоту в Катманду, загинуло 18 з 19 людей на борту. Єдиний вцілілий - пілот, який отримав травми. Причина катастрофи наразі невідома.
Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану, щоб взяти участь у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де також очікується приїзд російського диктатора володимира путіна.
Суперечливого духовного лідера, якого послідовники вважають реінкарнацією Будди, звинуватили в жорстокому поводженні з неповнолітніми віруючими. Він провів роки в бігах, перш ніж непальські чиновники заарештували його в січні.
росія значно активізувала кампанію з вербування іноземних найманців з країн Центральної Африки, зокрема Руанди, Бурунді, Конго та Уганди, для участі у війні проти України, пропонуючи їм грошові виплати, щомісячне грошове утримання, медичне страхування та російські паспорти.
Шрі-Ланка планує відправити делегацію до росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, яких завербували до армії рф для участі у війні проти України.
Верховний суд Непалу зобов'язав уряд обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та інші гори, а також вжити заходів з утилізації відходів і збереження гірського середовища.
Сьогодні, першого травня, у багатьох країнах світу зоозахисники та любителі дикої природи долучаються до різноманітних заходів з нагоди Дня захисту носорогів. Нині у всій Африці живуть більше 11 тисяч носорогів
Росія активно рекламує і намагається залучити іноземних громадян, у тому числі трудових мігрантів, до своїх збройних сил для участі у війні проти України, пропонуючи фінансові стимули, такі як щомісячна зарплата у розмірі близько 2000 доларів, премії, російські паспорти та інші пільги.
Нижня палата парламенту Таїланду ухвалила закон про легалізацію одностатевих шлюбів, який, у разі схвалення Сенатом і Королем, зробить Таїланд першою країною в Південно-Східній Азії, яка визнає такі союзи.
Росія стикається з труднощами у мобілізації військ, що призводить до посилення агітації та вербування громадян з бідних країн в якості найманців для боротьби проти України, і на сьогоднішній день Україна захопила понад 11 000 таких найманців.
Україна захопила в полон найманців із Сомалі, Сьєрра-Леоне, Куби та Непалу, а на боці Росії воює значна кількість громадян Індії, за словами українського чиновника.
Непал вимагатиме від усіх альпіністів носити під час сходження на Еверест відстежувальні чіпи, щоб скоротити час пошуку і порятунку.
Найманці з Куби та Непалу проходять підготовку на місцевих полігонах, тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи “вагнер”.
МЗС Індії попросило росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у армії рф на "допоміжних роботах".
Росія активно вербує іноземних найманців для участі у війні в Україні, оскільки це вигідніше і дешевше, ніж продовжувати внутрішню мобілізацію.