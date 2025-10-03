Дворічну дівчинку обрали новою живою богинею в Непалі

У Непалі дворічну дівчинку Ар’ятару Шак’я обрали новою живою богинею Кумарі. Протягом наступних кількох років "діва-богиня" житиме у храмовому палаці – їй поклонятимуться буддисти та індуїсти. Нова Кумарі замінила свою попередницю, яку за традицією почали вважати простою смертною після досягнення статевої зрілості. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press (АР), CNN.

Деталі

Цього року новою богинею стала двохрічна й восьмимісячна дівчинка Ар’ятара Шак’я. Колишню Кумарі, 11-річну Трішну Шак’я, винесли з палацу на критих ношах.

Батько нової Кумарі розповів, що ще до її народження вони з дружиною вірили у велике майбутнє доньки.

Вчора вона була просто моєю дочкою, а сьогодні – богинею. Моїй дружині під час вагітності снилося, що вона богиня. Ми знали, що дочка стане особливою - сказав Ананта Шак’я.

Члени родини пронесли нову богиню від її будинку до нової домівки на найближчі кілька років – храмового палацу. Подія відбулася під час найдовшого та найважливішого індуїстського фестивалю в країні під назвою Індра Джатра.

Місцеві вишиковувалися у черги, щоб піднести дівчинці квіти та гроші, а також доторкнутися лобом до її ніг – жест вважають найвищим знаком поваги серед індуїстів у країні.

2 жовтня "діва-богиня" має благословити вірян.

Хто така Кумарі та як живуть богині в Непалі?

Кумарі обирають із кланів шак'я громади Невар, і їх шанують як індуїсти, так і буддисти. Від дівчаток віком від 2 до 4 років вимагають бездоганної зовнішності й відсутності страху темряви. Родини активно змагаються за таку честь, адже вона підносить їхній статус у суспільстві.

Життя Кумарі є відокремленим: вони рідко виходять на вулицю, мають небагато друзів та мало спілкуються. Багато колишніх богинь важко пристосовуються до звичайного життя, школи чи побутових обов’язків, а через забобони щодо нещасливого шлюбу часто залишаються незаміжніми.

Водночас традиції поступово змінюються. Сучасним Кумарі дозволено навчатися з приватними репетиторами, мати телевізор у палаці та отримувати більше можливостей для освіти, ніж у попередні покоління. Після "відставки" вони отримують державну пенсію в розмірі трохи більше $110.

