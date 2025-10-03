$41.220.08
Двухлетнюю девочку избрали новой живой богиней в Непале

Киев • УНН

 892 просмотра

В Непале двухлетнюю Арьятару Шакья избрали новой живой богиней Кумари, которой будут поклоняться буддисты и индуисты. Она заменила предшественницу, которую после половой зрелости стали считать смертной.

Двухлетнюю девочку избрали новой живой богиней в Непале

В Непале двухлетнюю девочку Арьятару Шакья избрали новой живой богиней Кумари. В течение следующих нескольких лет "дева-богиня" будет жить в храмовом дворце – ей будут поклоняться буддисты и индуисты. Новая Кумари заменила свою предшественницу, которую по традиции стали считать простой смертной после достижения половой зрелости. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press (АР), CNN.

Детали

В этом году новой богиней стала двухлетняя и восьмимесячная девочка Арьятара Шакья. Бывшую Кумари, 11-летнюю Тришну Шакья, вынесли из дворца на крытых носилках.

Отец новой Кумари рассказал, что еще до ее рождения они с женой верили в великое будущее дочери.

Вчера она была просто моей дочерью, а сегодня – богиней. Моей жене во время беременности снилось, что она богиня. Мы знали, что дочь станет особенной

- сказал Ананта Шакья.

Члены семьи пронесли новую богиню от ее дома до нового жилища на ближайшие несколько лет – храмового дворца. Событие произошло во время самого длинного и важного индуистского фестиваля в стране под названием Индра Джатра.

Местные жители выстраивались в очереди, чтобы поднести девочке цветы и деньги, а также прикоснуться лбом к ее ногам – жест считается высшим знаком уважения среди индуистов в стране.

2 октября "дева-богиня" должна благословить верующих.

Кто такая Кумари и как живут богини в Непале?

Кумари выбирают из кланов шакья общины Невар, и их почитают как индуисты, так и буддисты. От девочек в возрасте от 2 до 4 лет требуется безупречная внешность и отсутствие страха темноты. Семьи активно соревнуются за такую честь, ведь она возвышает их статус в обществе.

Жизнь Кумари является уединенной: они редко выходят на улицу, имеют немного друзей и мало общаются. Многие бывшие богини тяжело приспосабливаются к обычной жизни, школе или бытовым обязанностям, а из-за суеверий относительно несчастливого брака часто остаются незамужними.

В то же время традиции постепенно меняются. Современным Кумари разрешено учиться с частными репетиторами, иметь телевизор во дворце и получать больше возможностей для образования, чем в предыдущие поколения. После "отставки" они получают государственную пенсию в размере чуть более $110.

Впервые: пост премьер-министра заняла женщина после масштабных протестов в Непале13.09.25, 05:44 • 5756 просмотров

Вита Зеленецкая

