Впервые: пост премьер-министра заняла женщина после масштабных протестов в Непале

Бывшая главная судья Непала Сушила Карки принесла присягу в качестве временного премьер-министра страны после отставки правительства на фоне массовых молодежных протестов и роспуска парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности



Присяга состоялась 12 сентября поздно вечером после нескольких дней политического кризиса. Назначение Карки стало результатом требований протестующих поколения Z, которые на этой неделе вышли на улицы, возмущенные коррупцией, кумовством политической элиты и запретом соцсетей.

Во время демонстраций в понедельник полиция применила боевые патроны, в результате чего погиб 21 человек. Уже на следующий день парламент и здания чиновников в Катманду были подожжены, а тогдашний премьер К.П. Шарма Оли заявил об отставке.

Сушила Карки известна своей жесткой позицией против коррупции. В 2016 году она стала первой женщиной-главным судьей Непала и принимала резонансные решения против министров и высокопоставленных чиновников. После выхода на пенсию Карки активно выступала на темы добросовестности и реформ.

Ее кандидатуру поддержали как протестующие, так и популярный мэр Катманду Балендра Шах. После давления армии и переговоров с президентом политические партии согласились на роспуск парламента и формирование временного правительства во главе с Карки.

Напомним

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку после обострения протестов, которые возникли после правительственного запрета использования соцсетей. Протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха и вышли на улицы.

9 сентября в столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, что привело к гибели двух молодых людей. Общее количество жертв протестов возросло до 22, а количество раненых превысило 500 человек.

Беспорядки в Непале: протестующие избили министра финансов