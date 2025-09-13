$41.310.10
12 сентября
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 20104 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 16870 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 27563 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 35870 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 31766 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 30179 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23427 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32583 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20537 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Впервые: пост премьер-министра заняла женщина после масштабных протестов в Непале

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Сушила Карки принесла присягу в качестве временного премьер-министра Непала 12 сентября после отставки правительства и роспуска парламента. Ее назначение стало ответом на массовые протесты молодежи против коррупции и запрета соцсетей, которые привели к гибели 21 человека.

Впервые: пост премьер-министра заняла женщина после масштабных протестов в Непале

Бывшая главная судья Непала Сушила Карки принесла присягу в качестве временного премьер-министра страны после отставки правительства на фоне массовых молодежных протестов и роспуска парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Присяга состоялась 12 сентября поздно вечером после нескольких дней политического кризиса. Назначение Карки стало результатом требований протестующих поколения Z, которые на этой неделе вышли на улицы, возмущенные коррупцией, кумовством политической элиты и запретом соцсетей.

Во время демонстраций в понедельник полиция применила боевые патроны, в результате чего погиб 21 человек. Уже на следующий день парламент и здания чиновников в Катманду были подожжены, а тогдашний премьер К.П. Шарма Оли заявил об отставке.

Сушила Карки известна своей жесткой позицией против коррупции. В 2016 году она стала первой женщиной-главным судьей Непала и принимала резонансные решения против министров и высокопоставленных чиновников. После выхода на пенсию Карки активно выступала на темы добросовестности и реформ.

Ее кандидатуру поддержали как протестующие, так и популярный мэр Катманду Балендра Шах. После давления армии и переговоров с президентом политические партии согласились на роспуск парламента и формирование временного правительства во главе с Карки.

Напомним

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку после обострения протестов, которые возникли после правительственного запрета использования соцсетей. Протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха и вышли на улицы.

9 сентября в столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, что привело к гибели двух молодых людей. Общее количество жертв протестов возросло до 22, а количество раненых превысило 500 человек.

Вероника Марченко

