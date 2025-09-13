Вперше: посаду прем’єр-міністра зайняла жінка після масштабних протестів у Непалі
Київ • УНН
Сушіла Каркі склала присягу як тимчасова прем’єр-міністр Непалу 12 вересня після відставки уряду та розпуску парламенту. Її призначення стало відповіддю на масові протести молоді проти корупції та заборони соцмереж, які призвели до загибелі 21 людини.
Колишня головна суддя Непалу Сушіла Каркі склала присягу як тимчасова прем’єр-міністр країни після відставки уряду на тлі масових молодіжних протестів і розпуску парламенту. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Присяга відбулася 12 вересня пізно ввечері після кількох днів політичної кризи. Призначення Каркі стало результатом вимог протестувальників покоління Z, які цього тижня вийшли на вулиці, обурені корупцією, кумівством політичної еліти та забороною соцмереж.
Під час демонстрацій у понеділок поліція застосувала бойові набої, внаслідок чого загинула 21 людина. Уже наступного дня парламент та будівлі урядовців у Катманду були підпалені, а тодішній прем’єр К.П. Шарма Олі заявив про відставку.
Сушіла Каркі відома своєю жорсткою позицією проти корупції. У 2016 році вона стала першою жінкою-головним суддею Непалу та ухвалювала резонансні рішення проти міністрів і високопосадовців. Після виходу на пенсію Каркі активно виступала на теми доброчесності та реформ.
Її кандидатуру підтримали як протестувальники, так і популярний мер Катманду Балендра Шах. Після тиску армії та переговорів із президентом політичні партії погодилися на розпуск парламенту й формування тимчасового уряду на чолі з Каркі.
Нагадаємо
Прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі подав у відставку після загострення протестів, які виникли після урядовою забороною використання соцмереж. Протестувальники закликали призначити на цю посаду мера Катманду Балендру Шаха і вийшли на вулиці.
9 вересня у столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, що призвело до загибелі двох молодих людей. Загальна кількість жертв протестів зросла до 22, а кількість поранених перевищила 500 осіб.
