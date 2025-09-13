$41.310.10
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Вперше: посаду прем’єр-міністра зайняла жінка після масштабних протестів у Непалі

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Сушіла Каркі склала присягу як тимчасова прем’єр-міністр Непалу 12 вересня після відставки уряду та розпуску парламенту. Її призначення стало відповіддю на масові протести молоді проти корупції та заборони соцмереж, які призвели до загибелі 21 людини.

Вперше: посаду прем’єр-міністра зайняла жінка після масштабних протестів у Непалі

Колишня головна суддя Непалу Сушіла Каркі склала присягу як тимчасова прем’єр-міністр країни після відставки уряду на тлі масових молодіжних протестів і розпуску парламенту. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Присяга відбулася 12 вересня пізно ввечері після кількох днів політичної кризи. Призначення Каркі стало результатом вимог протестувальників покоління Z, які цього тижня вийшли на вулиці, обурені корупцією, кумівством політичної еліти та забороною соцмереж.

Під час демонстрацій у понеділок поліція застосувала бойові набої, внаслідок чого загинула 21 людина. Уже наступного дня парламент та будівлі урядовців у Катманду були підпалені, а тодішній прем’єр К.П. Шарма Олі заявив про відставку.

Сушіла Каркі відома своєю жорсткою позицією проти корупції. У 2016 році вона стала першою жінкою-головним суддею Непалу та ухвалювала резонансні рішення проти міністрів і високопосадовців. Після виходу на пенсію Каркі активно виступала на теми доброчесності та реформ.

Її кандидатуру підтримали як протестувальники, так і популярний мер Катманду Балендра Шах. Після тиску армії та переговорів із президентом політичні партії погодилися на розпуск парламенту й формування тимчасового уряду на чолі з Каркі.

Нагадаємо

Прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі подав у відставку після загострення протестів, які виникли після урядовою забороною використання соцмереж. Протестувальники закликали призначити на цю посаду мера Катманду Балендру Шаха і вийшли на вулиці.

9 вересня у столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, що призвело до загибелі двох молодих людей. Загальна кількість жертв протестів зросла до 22, а кількість поранених перевищила 500 осіб.

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
The Guardian
Непал