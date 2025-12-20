$42.340.00
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
17:18 • 3630 перегляди
17:18 • 3630 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 5922 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 5006 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 11156 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 20684 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 24327 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24458 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23803 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19487 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною
13:37 • 17210 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 17210 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 19568 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 7308 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 11034 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати
18:00 • 154 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
17:00 • 5922 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 80794 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 56586 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 64611 перегляди
УНН Lite
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 11178 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 7550 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 19772 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 28104 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 74659 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Переїзд є стресовим для домашніх улюбленців, оскільки вони потребують рутини. Redfin розповів, як зробити переїзд безпечнішим та менш стресовим для тварин.

Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати

Незалежно від того, чи переїжджаєте ви до маленької квартири чи до чотирикімнатного будинку, переїзд є великим потрясінням для всіх членів вашої родини, особливо для домашніх улюбленців. Собаки та коти потребують рутини, а новий дім приносить незнайомі запахи, звуки та планування. З невеликим плануванням та терпінням можна зробити переїзд безпечнішим та менш стресовим для домашніх тварин – і для вас, повідомляє Redfin, пише УНН

Деталі

Redfin навело "ключові моменти, які слід врахувати перед переїздом з домашніми тваринами, та кроки, які потрібно зробити, щоб полегшити стрес від переїзду для вас та ваших чотирилапих друзів":

  1. Плануйте переїзд вашого улюбленця заздалегідь. Домашні тварини сприймають зміни задовго до дня переїзду. Невелика підготовка зараз може запобігти шаленій метушні в останню хвилину пізніше.
    1. Мінімізуйте стрес перед днем ​​переїзду. Як і люди, домашні тварини мають сильні емоції. Накопичення коробок, переміщення меблів та ваш власний рівень стресу можуть підвищити їхню тривожність. Починаючи процес пакування заздалегідь, ви можете вводити зміни поступово, а не одразу. Мета полягає в тому, щоб світ вашого улюбленця був передбачуваним, поки все інше змінюється.
      1. День переїзду: створіть безпечну зону. День переїзду часто буває шумним, хаотичним і сповненим відчинених дверей. Все це разом створює ідеальну атмосферу для втечі наляканого улюбленця. Найкращий крок – тримати його окремо від усього, що відбувається. Утримання домашніх тварин подалі від хаосу убезпечує та пришвидшує ваш переїзд.
        1. Допоможіть улюбленцям адаптуватися після вашого прибуття. Ваш улюбленець може бути схвильованим або дуже підозрілим. Обидва стани, як зазнаається, є нормальними. Мета полягає в тому, щоб перші кілька днів були спокійними та зосередженими на розпорядку дня.
          1. Не забувайте про фактор сусідства. Переїзд не зупиняється біля ваших дверей. Сусідство може формувати повсякденне життя вашого улюбленця. Що пропонується перевірити: найближчий ветеринар та ветеринарну лікарню швидкої допомоги; пішохідні маршрути та безпека тротуарів; спортивні майданчики для собак або зелені зони, де дозволено пересування з домашніми тваринами; місцеві закони про повідки та правила ліцензування домашніх тварин; рівень шуму (жваві вулиці, поїзди, нічне життя).

            Чудовий дім для вас, підсумовується у публікації, має бути чудовим домом і для ваших домашніх тварин.

            Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара10.12.25, 19:30 • 39067 переглядiв

            Юлія Шрамко

