Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати
Київ • УНН
Переїзд є стресовим для домашніх улюбленців, оскільки вони потребують рутини. Redfin розповів, як зробити переїзд безпечнішим та менш стресовим для тварин.
Незалежно від того, чи переїжджаєте ви до маленької квартири чи до чотирикімнатного будинку, переїзд є великим потрясінням для всіх членів вашої родини, особливо для домашніх улюбленців. Собаки та коти потребують рутини, а новий дім приносить незнайомі запахи, звуки та планування. З невеликим плануванням та терпінням можна зробити переїзд безпечнішим та менш стресовим для домашніх тварин – і для вас, повідомляє Redfin, пише УНН.
Деталі
Redfin навело "ключові моменти, які слід врахувати перед переїздом з домашніми тваринами, та кроки, які потрібно зробити, щоб полегшити стрес від переїзду для вас та ваших чотирилапих друзів":
- Плануйте переїзд вашого улюбленця заздалегідь. Домашні тварини сприймають зміни задовго до дня переїзду. Невелика підготовка зараз може запобігти шаленій метушні в останню хвилину пізніше.
- Мінімізуйте стрес перед днем переїзду. Як і люди, домашні тварини мають сильні емоції. Накопичення коробок, переміщення меблів та ваш власний рівень стресу можуть підвищити їхню тривожність. Починаючи процес пакування заздалегідь, ви можете вводити зміни поступово, а не одразу. Мета полягає в тому, щоб світ вашого улюбленця був передбачуваним, поки все інше змінюється.
- День переїзду: створіть безпечну зону. День переїзду часто буває шумним, хаотичним і сповненим відчинених дверей. Все це разом створює ідеальну атмосферу для втечі наляканого улюбленця. Найкращий крок – тримати його окремо від усього, що відбувається. Утримання домашніх тварин подалі від хаосу убезпечує та пришвидшує ваш переїзд.
- Допоможіть улюбленцям адаптуватися після вашого прибуття. Ваш улюбленець може бути схвильованим або дуже підозрілим. Обидва стани, як зазнаається, є нормальними. Мета полягає в тому, щоб перші кілька днів були спокійними та зосередженими на розпорядку дня.
- Не забувайте про фактор сусідства. Переїзд не зупиняється біля ваших дверей. Сусідство може формувати повсякденне життя вашого улюбленця. Що пропонується перевірити: найближчий ветеринар та ветеринарну лікарню швидкої допомоги; пішохідні маршрути та безпека тротуарів; спортивні майданчики для собак або зелені зони, де дозволено пересування з домашніми тваринами; місцеві закони про повідки та правила ліцензування домашніх тварин; рівень шуму (жваві вулиці, поїзди, нічне життя).
Чудовий дім для вас, підсумовується у публікації, має бути чудовим домом і для ваших домашніх тварин.
