Переезд с домашними животными: что следует знать

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 2424 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 4712 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 7262 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 5840 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 11477 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 20875 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 24521 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24498 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 23842 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19510 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
87%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУPhoto20 декабря, 10:06 • 4814 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 17490 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 20006 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 7896 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 11366 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 720 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 7262 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 81083 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 56809 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 64820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Рустем Умеров
Илон Маск
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 11527 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 8184 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 20205 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 28190 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 74736 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Сухой Су-27
Фильм
Financial Times

Переезд с домашними животными: что следует знать

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Переезд является стрессовым для домашних питомцев, поскольку они нуждаются в рутине. Redfin рассказал, как сделать переезд более безопасным и менее стрессовым для животных.

Переезд с домашними животными: что следует знать

Независимо от того, переезжаете ли вы в маленькую квартиру или в четырехкомнатный дом, переезд является большим потрясением для всех членов вашей семьи, особенно для домашних питомцев. Собаки и кошки нуждаются в рутине, а новый дом приносит незнакомые запахи, звуки и планировку. С небольшим планированием и терпением можно сделать переезд более безопасным и менее стрессовым для домашних животных – и для вас, сообщает Redfin, пишет УНН.

Детали

Redfin привел "ключевые моменты, которые следует учесть перед переездом с домашними животными, и шаги, которые нужно предпринять, чтобы облегчить стресс от переезда для вас и ваших четвероногих друзей":

  1. Планируйте переезд вашего питомца заранее. Домашние животные воспринимают изменения задолго до дня переезда. Небольшая подготовка сейчас может предотвратить безумную суету в последнюю минуту позже.
    1. Минимизируйте стресс перед днем переезда. Как и люди, домашние животные испытывают сильные эмоции. Накопление коробок, перемещение мебели и ваш собственный уровень стресса могут повысить их тревожность. Начиная процесс упаковки заранее, вы можете вводить изменения постепенно, а не сразу. Цель состоит в том, чтобы мир вашего питомца был предсказуемым, пока все остальное меняется.
      1. День переезда: создайте безопасную зону. День переезда часто бывает шумным, хаотичным и полон открытых дверей. Все это вместе создает идеальную атмосферу для побега напуганного питомца. Лучший шаг – держать его отдельно от всего, что происходит. Удержание домашних животных подальше от хаоса обеспечивает безопасность и ускоряет ваш переезд.
        1. Помогите питомцам адаптироваться после вашего прибытия. Ваш питомец может быть взволнован или очень подозрителен. Оба состояния, как отмечается, являются нормальными. Цель состоит в том, чтобы первые несколько дней были спокойными и сосредоточенными на распорядке дня.
          1. Не забывайте о факторе соседства. Переезд не останавливается у вашей двери. Соседство может формировать повседневную жизнь вашего питомца. Что предлагается проверить: ближайший ветеринар и ветеринарную больницу скорой помощи; пешеходные маршруты и безопасность тротуаров; спортивные площадки для собак или зеленые зоны, где разрешено передвижение с домашними животными; местные законы о поводках и правила лицензирования домашних животных; уровень шума (оживленные улицы, поезда, ночная жизнь).

            Прекрасный дом для вас, подытоживается в публикации, должен быть прекрасным домом и для ваших домашних животных.

            Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара10.12.25, 19:30 • 39067 просмотров

            Юлия Шрамко

            ОбществоЛайфхакипубликацииНедвижимость
            Недвижимость
            Животные