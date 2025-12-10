$42.180.11
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Киев • УНН

 • 10 просмотра

Ветеринарный врач Елизавета Бабий подчеркнула важность профилактики и поддержания здоровья домашних животных. Она отметила, что прививки и обработка от паразитов должны стать обязательной рутиной ухода.

Прививки, и не только от бешенства, обработка против паразитов и не только это должны стать обязательной рутиной ухода за домашними питомцами. Об этом в комментарии УНН рассказала ветеринарный врач Елизавета Бабий.

Детали

В вопросах благополучия животных - медицинские права остаются ключевыми. Ветеринарный врач Елизавета Бабий, подчеркивает важность профилактики и качественной поддержки, ведь это - основа здоровья любимых хвостиков.

Во-первых, самое необходимое должно быть просто как вдыхать и выдыхать воздух - это все регулярные обработки. Сейчас на законодательном уровне обязательной является только вакцинация от бешенства, потому что Украина имеет "неблагополучие" по этой болезни. Все остальные обработки идут на усмотрение владельца, хотя практика наших европейских коллег показывает, что вакцинация от вирусных инфекций и паразитарные процедуры тоже должны быть обязательными. Потому что это опасные и очень заразные факторы, которые быстро распространяются

- объясняет Елизавета Бабий.

Врач отмечает, что некоторые болезни невозможно вылечить, но качество жизни животного должно быть сохранено. Именно поэтому протоколы лечения и поддерживающие меры – это не менее важная часть медицинского права животных.

"Есть такие заболевания, которые мы не можем вылечить, и в таких случаях нужно повышать качество жизни животного. Оно должно получать обезболивание, стимуляцию аппетита, помощь при опорожнении – все, чтобы не было интоксикаций и страданий. И, конечно, есть вопрос гуманной эвтаназии: существуют состояния, которые врач не может вылечить, а животное само не выздоравливает, но почему-то они не считаются официальным основанием для усыпления. Тогда врач берет все под собственную ответственность, хотя, по сути, это является четким показанием к эвтаназии", - отмечает ветеринарный врач.

Доступ к лечению питомцев в Украине тоже можно улучшить. Ветеринарный врач убеждена: главное – информация и правильные запросы от владельцев. Многие процедуры можно получить бесплатно или за минимальную оплату, учитывая и бездомных животных также.

"Надо просто проводить активную информационную работу с владельцами. Сейчас много процедур: вакцинации, обработки. Государственные клиники делают бесплатно или за символическую цену. Для бездомных животных есть отдельные программы, стерилизация может стоить 650 грн – это даже не половина себестоимости. А ветеринары обычно идут навстречу, если владелец честно объясняет ситуацию: все понимают реалии", - рассказывает Елизавета Бабий.

Больше о том, какие права имеют наши домашние питомцы и животные в целом, читайте в материале УНН "Права животных - не дискуссия, а данность: какая ситуация в Украине".

Алла Киосак

