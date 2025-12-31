Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
Профессиональный астролог Ксения Базиленко подготовила руководство на 2026 год, Год Красной Огненной Лошади, с деталями о затмениях, влиянии планет и ретроградном Меркурии.
Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН составила астрологическое пособие на 2026 год – Год Красной Огненной Лошади. Читайте о том, когда нас ждут затмения, какие планеты будут влиять на нашу жизнь больше всего и что такое на самом деле ретроградный Меркурий.
"Прежде чем читать какие-либо прогнозы, важно вспомнить главное: астрология – это не жесткие правила и не приговор судьбы. Астрология – это навигация, которая помогает ориентироваться во времени, лучше понимать ритмы жизни и сознательно проходить периоды перемен", - объясняет астролог.
Это астрологическое пособие создано для того, чтобы вы могли:
- планировать год без спешки и страха;
- понимать, когда стоит действовать, а когда – остановиться;
- проживать важные периоды мягче;
- использовать энергию года себе на пользу.
Затмения – сильнейший фактор года
Затмения – это моменты, когда включаются глубинные механизмы изменений. В эти периоды мы не управляем событиями полностью – события сами показывают, насколько мы живём в гармонии со своим путём и что требует коррекции.
В период затмений не рекомендуется:
- сознательно принимать судьбоносные решения;
- начинать новую жизнь «с понедельника»;
- делать крупные финансовые вложения;
- резко менять направление жизненного движения.
Но если жизнь сама вынуждает к изменениям, то это знак, что эти события необходимы для вашего развития.
В 2026 году — классическое количество затмений – две пары (четыре затмения).
Это означает, что год кармически нейтрален, то есть он не несёт чрезмерного давления, но требует внимательности и осознанности.
Первая пара затмений:
Февраль – март 2026.
Солнечное затмение — 17 февраля 2026
Лунное затмение — 3 марта 2026
Этот коридор затмений связан с:
- пересмотром жизненных ориентиров;
- завершением старых сюжетов;
- внутренним очищением;
- возвращением незакрытых тем.
В этот период особенно важно наблюдать, а не пытаться давить на реальность.
Вторая пара затмений:
Август 2026.
Солнечное затмение — 12 августа 2026
Лунное затмение — 28 августа 2026
Этот коридор связан с:
- социальными процессами;
- коллективными настроениями;
- темами ответственности, лидерства;
- ролью человека в мире.
Именно в этот период становится понятно, куда движется общество и какое место мы в нём занимаем.
Важно! Если ваш день рождения приходится за три дня до или после затмения, то этот год вашей жизни будет особенно значимым и потребует внимательного отношения к решениям и выбору.
Четыре точки силы 2026 года
В году есть четыре дня, которые формируют энергетический крест - это точки максимальной концентрации силы.
Весеннее равноденствие — 20 марта 2026.
Точка запуска новых идей, планов и внутренних намерений.
Летнее солнцестояние — 21 июня 2026.
Пик энергии года. Время активных действий и проявления себя.
Осеннее равноденствие — 22 сентября 2026.
Баланс, коррекция курса, подведение промежуточных итогов.
Зимнее солнцестояние — 21 декабря 2026.
Завершение цикла, глубокое осознание, подготовка к новому этапу.
В эти дни хорошо медитировать, формировать намерения, планировать.
Ретроградность планет в 2026 году
Ретроградность – это визуальный эффект, когда планета как бы движется назад.
Астрономически она движется вперёд, но в астрологии это означает:
- замедление процессов;
- снижение внешней динамики;
- углубление внутренней работы.
Это время переосмысления, время, когда можно завершить какие-то дела.
Ретроградный Меркурий в 2026 году.
В периоды ретроградного Меркурия традиционно усложняются процессы, связанные с коммуникацией и общением; переговорами и договорённостями; документами, сделками и их подписанием; поездками, транспортом, логистикой.
Задержки, опоздания, недоразумения между людьми, особенно из-за путаницы в словах и информации, возникают в этот период чаще. Сбоит и техника, связь и транспорт.
В ретроградный Меркурий нежелательно:
- начинать важные переговоры;
- подписывать долгосрочные контракты;
- покупать дорогую технику;
- покупать автомобиль (это классическое правило);
- планировать дальние путешествия без запаса времени;
- спешно принимать решения.
Это период для возвращения, наверстывания, проверки и исправления ошибок.
В 2026 году произойдёт три ретроградации Меркурия. Все три периода - в водных знаках, что делает акцент на эмоциях и внутреннем состоянии.
26 февраля – 20 марта (Рыбы)
Возвращение к внутренним переживаниям, старым разговорам, психологическим темам.
29 июня – 23 июля (Рак)
Семья, род, родители, эмоциональные связи. Отличное время для примирения и восстановления отношений.
24 октября – 13 ноября (Скорпион)
Глубокие разговоры, финансовые и эмоциональные обязательства, трансформация мышления.
Ретроградная Венера
2 октября – 11 ноября 2026
Период глубокого пересмотра любви, ценностей и отношения к деньгам.
В это время нежелательно:
- делать крупные покупки;
- вкладывать средства в новые проекты;
- резко менять имидж или внешность;
- начинать новые отношения.
Также не начинайте ремонтов и не осуществляйте покупку/продажу недвижимости. Также не стоит прибегать к серьёзным косметологическим процедурам.
Часто в этот период в вашу жизнь могут возвращаться бывшие, восстанавливаться старые симпатии, может возникать желание вернуться в прошлые отношения. Это не всегда о буквальном возвращении, а об осознании.
Ретроградность Венеры это отличное время:
- отдать долги;
- закрыть финансовые вопросы;
- навести порядок в бюджете.
Важно! В 2026 году ретроградная Венера идёт вместе с ретроградным Меркурием - тема прошлого будет особенно ощутимой.
Ретроградный Юпитер
12 декабря 2026 – 12 апреля 2027.
Юпитер - это планета большого счастья, возможностей, роста, авторитета и социального масштаба.
Когда Юпитер переходит в ретроградное движение, он не забирает удачу, но меняет её направление.
В этот период происходит переоценка ценностей, амбиций, восстанавливается то, что когда-то уже имело силу. В целом мы можем возвращаться к прошлому опыту.
Ретроградный Юпитер во Льве – один из самых интересных периодов года!
В это время возможно возвращение старых лидеров, которых когда-то отодвинули или забыли; возможна вспышка популярности у людей, которые долго были в тени. Могут возродиться старые творческие проекты, а также форматы и идеи. А вот слишком яркие и влиятельные фигуры могут отойти в тень, или же изменить роль.
Это период, когда может появиться мода на ретро, интерес к классике, проверенному временем.
На личном уровне ретроградный Юпитер даёт возможность:
- вернуться к давним мечтам;
- вспомнить желания, которые когда-то были отложены;
- проявить себя по-новому, но на основе опыта, а не с нуля.
Это не период резкого рывка, но идеальное время для подготовки к большому росту, который начнётся после завершения ретроградности.
В это время дайте себе ответ на вопрос, что для вас означают успех и счастье?
Ретроградный Сатурн
27 июля – 11 декабря 2026 (Овен).
Это время повторной сдачи "экзаменов": исправления ошибок и переосмысления ответов.
Старые системы могут временно возвращаться, но лишь для того, чтобы окончательно отойти.
