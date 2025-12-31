$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 5602 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 11348 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 23957 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 56722 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 40077 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34041 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 31901 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21712 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19949 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24509 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Профессиональный астролог Ксения Базиленко подготовила руководство на 2026 год, Год Красной Огненной Лошади, с деталями о затмениях, влиянии планет и ретроградном Меркурии.

Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия

Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН составила астрологическое пособие на 2026 год – Год Красной Огненной Лошади. Читайте о том, когда нас ждут затмения, какие планеты будут влиять на нашу жизнь больше всего и что такое на самом деле ретроградный Меркурий.

"Прежде чем читать какие-либо прогнозы, важно вспомнить главное: астрология – это не жесткие правила и не приговор судьбы. Астрология – это навигация, которая помогает ориентироваться во времени, лучше понимать ритмы жизни и сознательно проходить периоды перемен", - объясняет астролог.

Это астрологическое пособие создано для того, чтобы вы могли:

  • планировать год без спешки и страха;
    • понимать, когда стоит действовать, а когда – остановиться;
      • проживать важные периоды мягче;
        • использовать энергию года себе на пользу.

          Затмения – сильнейший фактор года

          Затмения – это моменты, когда включаются глубинные механизмы изменений. В эти периоды мы не управляем событиями полностью – события сами показывают, насколько мы живём в гармонии со своим путём и что требует коррекции.

          В период затмений не рекомендуется:

          • сознательно принимать судьбоносные решения;
            • начинать новую жизнь «с понедельника»;
              • делать крупные финансовые вложения;
                • резко менять направление жизненного движения.

                  Но если жизнь сама вынуждает к изменениям, то это знак, что эти события необходимы для вашего развития.

                  В 2026 году — классическое количество затмений – две пары (четыре затмения).

                  Это означает, что год кармически нейтрален, то есть он не несёт чрезмерного давления, но требует внимательности и осознанности.

                  Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков

                  Первая пара затмений:

                  Февраль – март 2026.

                  Солнечное затмение — 17 февраля 2026

                  Лунное затмение — 3 марта 2026

                  Этот коридор затмений связан с:

                  • пересмотром жизненных ориентиров;
                    • завершением старых сюжетов;
                      • внутренним очищением;
                        • возвращением незакрытых тем.

                          В этот период особенно важно наблюдать, а не пытаться давить на реальность.

                          Вторая пара затмений:

                          Август 2026.

                          Солнечное затмение — 12 августа 2026

                          Лунное затмение — 28 августа 2026

                          Этот коридор связан с:

                          • социальными процессами;
                            • коллективными настроениями;
                              •  темами ответственности, лидерства;
                                •  ролью человека в мире.

                                  Именно в этот период становится понятно, куда движется общество и какое место мы в нём занимаем.

                                  Важно! Если ваш день рождения приходится за три дня до или после затмения, то этот год вашей жизни будет особенно значимым и потребует внимательного отношения к решениям и выбору.

                                  Четыре точки силы 2026 года

                                  В году есть четыре дня, которые формируют энергетический крест - это точки максимальной концентрации силы.

                                  Весеннее равноденствие — 20 марта 2026.

                                  Точка запуска новых идей, планов и внутренних намерений.

                                  Летнее солнцестояние — 21 июня 2026.

                                  Пик энергии года. Время активных действий и проявления себя.

                                  Осеннее равноденствие — 22 сентября 2026.

                                  Баланс, коррекция курса, подведение промежуточных итогов.

                                  Зимнее солнцестояние — 21 декабря 2026.

                                  Завершение цикла, глубокое осознание, подготовка к новому этапу.

                                  В эти дни хорошо медитировать, формировать намерения, планировать.

                                  Ретроградность планет в 2026 году

                                  Ретроградность – это визуальный эффект, когда планета как бы движется назад.

                                  Астрономически она движется вперёд, но в астрологии это означает:

                                  • замедление процессов;
                                    •  снижение внешней динамики;
                                      • углубление внутренней работы.

                                        Это время переосмысления, время, когда можно завершить какие-то дела.

                                        Ретроградный Меркурий в 2026 году.

                                        В периоды ретроградного Меркурия традиционно усложняются процессы, связанные с коммуникацией и общением; переговорами и договорённостями; документами, сделками и их подписанием; поездками, транспортом, логистикой.

                                        Задержки, опоздания, недоразумения между людьми, особенно из-за путаницы в словах и информации, возникают в этот период чаще. Сбоит и техника, связь и транспорт.

                                        В ретроградный Меркурий нежелательно:

                                        • начинать важные переговоры;
                                          • подписывать долгосрочные контракты;
                                            • покупать дорогую технику;
                                              • покупать автомобиль (это классическое правило);
                                                •  планировать дальние путешествия без запаса времени;
                                                  •  спешно принимать решения.

                                                    Это период для возвращения, наверстывания, проверки и исправления ошибок.

                                                    В 2026 году произойдёт три ретроградации Меркурия. Все три периода - в водных знаках, что делает акцент на эмоциях и внутреннем состоянии.

                                                    26 февраля – 20 марта (Рыбы)

                                                    Возвращение к внутренним переживаниям, старым разговорам, психологическим темам.

                                                    29 июня – 23 июля (Рак)

                                                    Семья, род, родители, эмоциональные связи. Отличное время для примирения и восстановления отношений.

                                                    24 октября – 13 ноября (Скорпион)

                                                    Глубокие разговоры, финансовые и эмоциональные обязательства, трансформация мышления.

                                                     Ретроградная Венера

                                                    2 октября – 11 ноября 2026

                                                    Период глубокого пересмотра любви, ценностей и отношения к деньгам.

                                                    В это время нежелательно:

                                                    • делать крупные покупки;
                                                      • вкладывать средства в новые проекты;
                                                        • резко менять имидж или внешность;
                                                          • начинать новые отношения.

                                                            Также не начинайте ремонтов и не осуществляйте покупку/продажу недвижимости. Также не стоит прибегать к серьёзным косметологическим процедурам.

                                                            Часто в этот период в вашу жизнь могут возвращаться бывшие, восстанавливаться старые симпатии, может возникать желание вернуться в прошлые отношения. Это не всегда о буквальном возвращении, а об осознании.

                                                            Ретроградность Венеры это отличное время:

                                                            • отдать долги;
                                                              • закрыть финансовые вопросы;
                                                                • навести порядок в бюджете.

                                                                  Важно! В 2026 году ретроградная Венера идёт вместе с ретроградным Меркурием - тема прошлого будет особенно ощутимой.

                                                                  Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога

                                                                  Ретроградный Юпитер

                                                                  12 декабря 2026 – 12 апреля 2027.

                                                                  Юпитер - это планета большого счастья, возможностей, роста, авторитета и социального масштаба.

                                                                  Когда Юпитер переходит в ретроградное движение, он не забирает удачу, но меняет её направление.

                                                                  В этот период происходит переоценка ценностей, амбиций, восстанавливается то, что когда-то уже имело силу. В целом мы можем возвращаться к прошлому  опыту.

                                                                  Ретроградный Юпитер во Льве – один из самых интересных периодов года!

                                                                  В это время возможно возвращение старых лидеров, которых когда-то отодвинули или забыли; возможна вспышка популярности у людей, которые долго были в тени. Могут возродиться старые творческие проекты, а также форматы и идеи. А вот слишком яркие и влиятельные фигуры могут отойти в тень, или же изменить роль.

                                                                  Это период, когда может появиться мода на ретро, интерес к классике, проверенному временем.

                                                                  На личном уровне ретроградный Юпитер даёт возможность:

                                                                  • вернуться к давним мечтам;
                                                                    • вспомнить желания, которые когда-то были отложены;
                                                                      • проявить себя по-новому, но на основе опыта, а не с нуля.

                                                                        Это не период резкого рывка, но идеальное время для подготовки к большому росту, который начнётся после завершения ретроградности.

                                                                        В это время дайте себе ответ на вопрос, что для вас означают успех и счастье?

                                                                        Ретроградный Сатурн

                                                                        27 июля – 11 декабря 2026 (Овен).

                                                                        Это время повторной сдачи "экзаменов": исправления ошибок и переосмысления ответов.

                                                                        Старые системы могут временно возвращаться, но лишь для того, чтобы окончательно отойти.

                                                                        Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей

                                                                         

