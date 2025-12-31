Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия

Профессиональный астролог Ксения Базиленко специально для читателей УНН составила астрологическое пособие на 2026 год – Год Красной Огненной Лошади. Читайте о том, когда нас ждут затмения, какие планеты будут влиять на нашу жизнь больше всего и что такое на самом деле ретроградный Меркурий.

"Прежде чем читать какие-либо прогнозы, важно вспомнить главное: астрология – это не жесткие правила и не приговор судьбы. Астрология – это навигация, которая помогает ориентироваться во времени, лучше понимать ритмы жизни и сознательно проходить периоды перемен", - объясняет астролог.

Это астрологическое пособие создано для того, чтобы вы могли:

планировать год без спешки и страха;

понимать, когда стоит действовать, а когда – остановиться;

проживать важные периоды мягче;

использовать энергию года себе на пользу.

Затмения – сильнейший фактор года

Затмения – это моменты, когда включаются глубинные механизмы изменений. В эти периоды мы не управляем событиями полностью – события сами показывают, насколько мы живём в гармонии со своим путём и что требует коррекции.

В период затмений не рекомендуется:

сознательно принимать судьбоносные решения;

начинать новую жизнь «с понедельника»;

делать крупные финансовые вложения;

резко менять направление жизненного движения.

Но если жизнь сама вынуждает к изменениям, то это знак, что эти события необходимы для вашего развития.

В 2026 году — классическое количество затмений – две пары (четыре затмения).

Это означает, что год кармически нейтрален, то есть он не несёт чрезмерного давления, но требует внимательности и осознанности.

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков

Первая пара затмений:

Февраль – март 2026.

Солнечное затмение — 17 февраля 2026

Лунное затмение — 3 марта 2026

Этот коридор затмений связан с:

пересмотром жизненных ориентиров;

завершением старых сюжетов;

внутренним очищением;

возвращением незакрытых тем.

В этот период особенно важно наблюдать, а не пытаться давить на реальность.

Вторая пара затмений:

Август 2026.

Солнечное затмение — 12 августа 2026

Лунное затмение — 28 августа 2026

Этот коридор связан с:

социальными процессами;

коллективными настроениями;

темами ответственности, лидерства;

ролью человека в мире.

Именно в этот период становится понятно, куда движется общество и какое место мы в нём занимаем.

Важно! Если ваш день рождения приходится за три дня до или после затмения, то этот год вашей жизни будет особенно значимым и потребует внимательного отношения к решениям и выбору.

Четыре точки силы 2026 года

В году есть четыре дня, которые формируют энергетический крест - это точки максимальной концентрации силы.

Весеннее равноденствие — 20 марта 2026.

Точка запуска новых идей, планов и внутренних намерений.

Летнее солнцестояние — 21 июня 2026.

Пик энергии года. Время активных действий и проявления себя.

Осеннее равноденствие — 22 сентября 2026.

Баланс, коррекция курса, подведение промежуточных итогов.

Зимнее солнцестояние — 21 декабря 2026.

Завершение цикла, глубокое осознание, подготовка к новому этапу.

В эти дни хорошо медитировать, формировать намерения, планировать.

Ретроградность планет в 2026 году

Ретроградность – это визуальный эффект, когда планета как бы движется назад.

Астрономически она движется вперёд, но в астрологии это означает:

замедление процессов;

снижение внешней динамики;

углубление внутренней работы.

Это время переосмысления, время, когда можно завершить какие-то дела.

Ретроградный Меркурий в 2026 году.

В периоды ретроградного Меркурия традиционно усложняются процессы, связанные с коммуникацией и общением; переговорами и договорённостями; документами, сделками и их подписанием; поездками, транспортом, логистикой.

Задержки, опоздания, недоразумения между людьми, особенно из-за путаницы в словах и информации, возникают в этот период чаще. Сбоит и техника, связь и транспорт.

В ретроградный Меркурий нежелательно:

начинать важные переговоры;

подписывать долгосрочные контракты;

покупать дорогую технику;

покупать автомобиль (это классическое правило);

планировать дальние путешествия без запаса времени;

спешно принимать решения.

Это период для возвращения, наверстывания, проверки и исправления ошибок.

В 2026 году произойдёт три ретроградации Меркурия. Все три периода - в водных знаках, что делает акцент на эмоциях и внутреннем состоянии.

26 февраля – 20 марта (Рыбы)

Возвращение к внутренним переживаниям, старым разговорам, психологическим темам.

29 июня – 23 июля (Рак)

Семья, род, родители, эмоциональные связи. Отличное время для примирения и восстановления отношений.

24 октября – 13 ноября (Скорпион)

Глубокие разговоры, финансовые и эмоциональные обязательства, трансформация мышления.

Ретроградная Венера

2 октября – 11 ноября 2026

Период глубокого пересмотра любви, ценностей и отношения к деньгам.

В это время нежелательно:

делать крупные покупки;

вкладывать средства в новые проекты;

резко менять имидж или внешность;

начинать новые отношения.

Также не начинайте ремонтов и не осуществляйте покупку/продажу недвижимости. Также не стоит прибегать к серьёзным косметологическим процедурам.

Часто в этот период в вашу жизнь могут возвращаться бывшие, восстанавливаться старые симпатии, может возникать желание вернуться в прошлые отношения. Это не всегда о буквальном возвращении, а об осознании.

Ретроградность Венеры это отличное время:

отдать долги;

закрыть финансовые вопросы;

навести порядок в бюджете.

Важно! В 2026 году ретроградная Венера идёт вместе с ретроградным Меркурием - тема прошлого будет особенно ощутимой.

Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога

Ретроградный Юпитер

12 декабря 2026 – 12 апреля 2027.

Юпитер - это планета большого счастья, возможностей, роста, авторитета и социального масштаба.

Когда Юпитер переходит в ретроградное движение, он не забирает удачу, но меняет её направление.

В этот период происходит переоценка ценностей, амбиций, восстанавливается то, что когда-то уже имело силу. В целом мы можем возвращаться к прошлому опыту.

Ретроградный Юпитер во Льве – один из самых интересных периодов года!

В это время возможно возвращение старых лидеров, которых когда-то отодвинули или забыли; возможна вспышка популярности у людей, которые долго были в тени. Могут возродиться старые творческие проекты, а также форматы и идеи. А вот слишком яркие и влиятельные фигуры могут отойти в тень, или же изменить роль.

Это период, когда может появиться мода на ретро, интерес к классике, проверенному временем.

На личном уровне ретроградный Юпитер даёт возможность:

вернуться к давним мечтам;

вспомнить желания, которые когда-то были отложены;

проявить себя по-новому, но на основе опыта, а не с нуля.

Это не период резкого рывка, но идеальное время для подготовки к большому росту, который начнётся после завершения ретроградности.

В это время дайте себе ответ на вопрос, что для вас означают успех и счастье?

Ретроградный Сатурн

27 июля – 11 декабря 2026 (Овен).

Это время повторной сдачи "экзаменов": исправления ошибок и переосмысления ответов.

Старые системы могут временно возвращаться, но лишь для того, чтобы окончательно отойти.

