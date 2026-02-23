$43.270.01
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Движение StopOdrex за два месяца получило десятки жалоб от пациентов клиники Odrex, несмотря на три попытки блокировки ресурса. Пациенты жалуются на несоответствие медицинской документации, ложные диагнозы и психологическое давление.

"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов

Тема лечения в скандальной клинике Odrex не исчезает из публичного пространства, активисты движения StopOdrex заявляют о постоянном потоке новых историй от пациентов. За более чем два месяца работы активисты получили десятки жалоб, и их количество продолжает расти. Несмотря на три попытки заблокировать ресурс StopOdrex, движение продолжает публиковать истории лечения. На что больше всего жалуются бывшие пациенты Odrex и как клиника пытается "закопать" негативные отзывы, читайте в материале УНН.

Прошло более двух месяцев с момента запуска движения StopOdrex, которое объединило семьи умерших пациентов и тех, кто считает себя пострадавшим из-за лечения в скандальной одесской клинике Odrex. За это время, из-за жалоб клиники, сайт StopOdrex, на котором активисты анонимно публиковали истории о лечении, новости о ходе "Дела Odrex" и поддерживали друг друга, блокировался уже трижды. Из-за этого участники движения StopOdrex были вынуждены перенести коммуникацию в Telegram.

Активистка движения Кристина Тоткайло, чей отец умер после лечения в Odrex, отмечает, что масштаб проблемы оказался значительно большим, чем они представляли в начале.

"Количество людей, которые готовы анонимно рассказать о своем негативном опыте лечения в Odrex, настолько велико, что мы даже не ожидали этого на старте. Мы работаем уже более двух месяцев, и казалось бы, когда-то эти истории должны закончиться, но отзывы продолжают поступать ежедневно. Десятки людей заявляют, что были покалечены этой клиникой, но многие просто не сориентировались вовремя или не имели сил сразу обратиться к правоохранителям. Если бы каждый, кто написал нам на StopOdrex, подал заявление – количество уголовных дел против Odrex было бы значительно большим", – рассказывает Кристина Тоткайло.

По словам активистки, чаще всего люди жалуются на несоответствие медицинской документации реальным событиям в палатах и операционных. Также описывают случаи, когда врачи Odrex шокировали их пугающими диагнозами, которые не подтверждались специалистами других клиник. Люди также утверждают, что медицинский персонал использовал состояние отчаяния пациента и его родных для навязывания срочных и дорогостоящих процедур. Такая тактика психологического воздействия на человека в критический момент вызывает особое беспокойство.

"Люди пишут об ужасных вещах. Чаще всего это неправильно поставленные фатальные диагнозы, которые впоследствии опровергались в других больницах. Также часто рассказывают об эмоциональном давлении и запугивании. Люди пишут, что им говорили, если не начать дорогое лечение или не сделать операцию в Odrex "уже сейчас", они умрут. А те, кто потерял близких в стенах клиники, говорят, что адекватная коммуникация со стороны клиники заканчивалась, как только последний счет за медицинские услуги был закрыт. Более того, пострадавшие заявляют о странных изменениях в медицинской документации: в выписках не находят процедур, за которые реально платили большие деньги, или наоборот – видят в выписках процедуры, которые их родным никто не проводил", – добавляет Кристина.

Цель движения StopOdrex не только сбор историй и анонимная публикация, но и создание независимого пространства для психологической поддержки. Активисты помогают пострадавшим понять, что они не одни в борьбе за справедливость и правду. Именно это единство стало самой большой угрозой для имиджа клиники, убеждена Кристина Тоткайло. Мол, именно страх перед неотвратимым разглашением реальных историй заставляет клинику прибегать к блокированию работы ресурсов StopOdrex.

"В клинике прекрасно понимают, что они делали все эти годы. Они видят количество недовольных людей, которые наконец начали говорить. Они видят реальные истории людей, которые невозможно просто удалить. Именно поэтому они так упорно блокировали наш сайт через жалобы в международные организации и хостинги. Они панически боятся, что правда станет известна всем. Но заблокировать сайт – это не значит заблокировать память людей. Правда имеет свойство выходить наружу, как бы глубоко ее ни пытались закопать под рекламными баннерами и жалобами", – добавляет активистка.

Редакция УНН обратилась в одесскую клинику, чтобы получить комментарий администрации относительно "Дела Odrex" и обстоятельств, о которых рассказывают активисты движения StopOdrex и бывшие пациенты. Однако, на момент публикации материала, клиника "Одрекс" оставила вопросы без ответа.

Показательной в этой ситуации является и позиция Министерства здравоохранения Украины. Несмотря на то, что в отношении деятельности Odrex расследуется по меньшей мере 10 уголовных производств, а поток жалоб от пациентов не утихает, регулятор не выявил нарушений лицензионных условий клиникой. Такое "бумажное" соответствие Odrex на фоне трагедий создает опасный вывод: в украинской медицинской системе пациент остается фактически незащищенным. Ведь когда регулятор игнорирует массовые жалобы пациентов на клинику и уголовные дела, ссылаясь на формальное соответствие протоколам – это не просто молчание, это сигнал о том, что люди остались один на один со своими трагедиями.

Евгений Царенко

ОбществоЗдоровьепубликации
Odrex
Министерство здравоохранения Украины