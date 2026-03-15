США временно ослабили санкции против нефти рф - Трамп назвал условие их возвращения

США временно ослабили санкции против российской нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, однако официальный Вашингтон готов их возобновить после завершения региональной эскалации. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью NBC News, передает УНН.

Детали

Американский лидер сказал, что временно ослабленные ограничения на российскую нефть будут возобновлены после завершения кризиса на Ближнем Востоке. Свое решение он объяснил необходимостью стабилизировать нефтяной рынок на фоне резкого скачка цен.

Санкции вернутся, как только кризис закончится - заявил лидер Белого дома.

В то же время Трамп дал понять, что пока не готов заключать соглашение о прекращении войны с Ираном, поскольку предложенные условия считает недостаточно жесткими.

Отметим, что в Вашингтоне не уточняют, когда именно кризис будет считаться завершенным и продлят ли действие нынешних послаблений после 11 апреля.

Контекст

Фактически администрация США уже сделала несколько шагов для временного смягчения санкционного режима.

В частности, 5 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало General License 133, которая разрешила операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 5 марта, для поставок в Индию.

Уже 12 марта OFAC расширило это послабление через General License 134.

Документ разрешил продажу и транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в глобальном масштабе при условии, что груз был загружен на судно не позднее 12 марта. Срок действия этой лицензии истекает в полночь по Вашингтону 11 апреля.

По имеющейся информации, Вашингтон пошел на этот шаг из-за обострения ситуации на мировом нефтяном рынке после войны США и Израиля против Ирана. Эскалация на Ближнем Востоке, удары по энергетической инфраструктуре и фактические перебои в торговле через Ормузский пролив создали дополнительное давление на цены. На этом фоне Белый дом пытался снизить риски нового скачка стоимости нефти.

