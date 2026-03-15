Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
США временно ослабили санкции против нефти рф - Трамп назвал условие их возвращения

США смягчили ограничения на российскую нефть для стабилизации рынка до 11 апреля. Дональд Трамп обещает вернуть санкции после завершения кризиса в Иране.

США временно ослабили санкции против российской нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке, однако официальный Вашингтон готов их возобновить после завершения региональной эскалации. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью NBC News, передает УНН.

Американский лидер сказал, что временно ослабленные ограничения на российскую нефть будут возобновлены после завершения кризиса на Ближнем Востоке. Свое решение он объяснил необходимостью стабилизировать нефтяной рынок на фоне резкого скачка цен.

В то же время Трамп дал понять, что пока не готов заключать соглашение о прекращении войны с Ираном, поскольку предложенные условия считает недостаточно жесткими.

Отметим, что в Вашингтоне не уточняют, когда именно кризис будет считаться завершенным и продлят ли действие нынешних послаблений после 11 апреля.

Фактически администрация США уже сделала несколько шагов для временного смягчения санкционного режима.

В частности, 5 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало General License 133, которая разрешила операции с российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 5 марта, для поставок в Индию.

Уже 12 марта OFAC расширило это послабление через General License 134.

Документ разрешил продажу и транспортировку российской нефти и нефтепродуктов в глобальном масштабе при условии, что груз был загружен на судно не позднее 12 марта. Срок действия этой лицензии истекает в полночь по Вашингтону 11 апреля.

По имеющейся информации, Вашингтон пошел на этот шаг из-за обострения ситуации на мировом нефтяном рынке после войны США и Израиля против Ирана. Эскалация на Ближнем Востоке, удары по энергетической инфраструктуре и фактические перебои в торговле через Ормузский пролив создали дополнительное давление на цены. На этом фоне Белый дом пытался снизить риски нового скачка стоимости нефти.

Отмена санкций США на нефть РФ укрепит уязвимую российскую военную экономику - ISW14.03.26, 05:01 • 12388 просмотров

