США тимчасово послабили санкції проти нафти рф - Трамп назвав умову їх повернення

13:39 • 4706 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
10:18 • 12705 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 40721 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 43880 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 38600 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 33531 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 55969 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 53592 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 26588 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 64251 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп втратив контроль над війною з Іраном та спровокував хаос - сенатор Кріс Мерфі15 березня, 06:03 • 5524 перегляди
Порт Фуджейра в ОАЕ відновив перевантаження нафти після атаки дрона15 березня, 06:30 • 6952 перегляди
Іран заперечив причетність до атаки на НПЗ Lanaz у північному Іраку15 березня, 07:27 • 9922 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 11703 перегляди
У Києві попрощалися з бразильським добровольцем, який загинув у боях за УкраїнуPhotoVideo11:49 • 4984 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 55972 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 53594 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 39810 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 49794 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 54069 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 11731 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 26572 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 33577 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 28912 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 42764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
P-8 Poseidon
TikTok

США тимчасово послабили санкції проти нафти рф - Трамп назвав умову їх повернення

Київ • УНН

 • 2268 перегляди

США пом'якшили обмеження на російську нафту для стабілізації ринку до 11 квітня. Дональд Трамп обіцяє повернути санкції після завершення кризи в Ірані.

США тимчасово послабили санкції проти російської нафти на тлі кризи на Близькому Сході, однак офіційний Вашингтон готовий їх відновити після завершення регіональної ескалації. Про це президент США Дональд Трамп заявив у телефонному інтерв’ю NBC News, передає УНН.

Деталі

Американський лідер сказав, що тимчасово ослаблені обмеження на російську нафту будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході. Своє рішення він пояснив необхідністю стабілізувати нафтовий ринок на тлі різкого стрибка цін.

Санкції повернуться, як тільки криза закінчиться

- заявив лідер Білого дому.

Водночас Трамп  дав зрозуміти, що наразі не готовий укладати угоду щодо припинення війни з Іраном, оскільки запропоновані умови вважає недостатньо жорсткими.

Зауважимо, що у Вашингтоні не уточнюють, коли саме криза вважатиметься завершеною і чи продовжать дію нинішніх послаблень після 11 квітня.

Контекст

Фактично адміністрація США вже зробила кілька кроків для тимчасового пом’якшення санкційного режиму.

Зокрема, 5 березня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) видало General License 133, яка дозволила операції з російською нафтою та нафтопродуктами, завантаженими на судна до 5 березня, для постачання в Індію.

Вже 12 березня OFAC розширило це послаблення через General License 134.

Документ дозволив продаж і транспортування російської нафти та нафтопродуктів у глобальному масштабі за умови, що вантаж був завантажений на судно не пізніше 12 березня. Термін дії цієї ліцензії спливає опівночі за Вашингтоном 11 квітня.

За наявною інформацією, Вашингтон пішов на цей крок через загострення ситуації на світовому нафтовому ринку після війни США та Ізраїлю проти Ірану. Ескалація на Близькому Сході, удари по енергетичній інфраструктурі та фактичні перебої в торгівлі через Ормузьку протоку створили додатковий тиск на ціни. На цьому тлі Білий дім намагався знизити ризики нового стрибка вартості нафти.

Скасування санкцій США на нафту рф зміцнить вразливу російську військову економіку - ISW14.03.26, 05:01 • 12405 переглядiв

Олександра Василенко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Міністерство фінансів США
Ізраїль
Вашингтон
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки
Іран