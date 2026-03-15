США тимчасово послабили санкції проти нафти рф - Трамп назвав умову їх повернення

США тимчасово послабили санкції проти російської нафти на тлі кризи на Близькому Сході, однак офіційний Вашингтон готовий їх відновити після завершення регіональної ескалації. Про це президент США Дональд Трамп заявив у телефонному інтерв’ю NBC News, передає УНН.

Деталі

Американський лідер сказав, що тимчасово ослаблені обмеження на російську нафту будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході. Своє рішення він пояснив необхідністю стабілізувати нафтовий ринок на тлі різкого стрибка цін.

Санкції повернуться, як тільки криза закінчиться - заявив лідер Білого дому.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що наразі не готовий укладати угоду щодо припинення війни з Іраном, оскільки запропоновані умови вважає недостатньо жорсткими.

Зауважимо, що у Вашингтоні не уточнюють, коли саме криза вважатиметься завершеною і чи продовжать дію нинішніх послаблень після 11 квітня.

Контекст

Фактично адміністрація США вже зробила кілька кроків для тимчасового пом’якшення санкційного режиму.

Зокрема, 5 березня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) видало General License 133, яка дозволила операції з російською нафтою та нафтопродуктами, завантаженими на судна до 5 березня, для постачання в Індію.

Вже 12 березня OFAC розширило це послаблення через General License 134.

Документ дозволив продаж і транспортування російської нафти та нафтопродуктів у глобальному масштабі за умови, що вантаж був завантажений на судно не пізніше 12 березня. Термін дії цієї ліцензії спливає опівночі за Вашингтоном 11 квітня.

За наявною інформацією, Вашингтон пішов на цей крок через загострення ситуації на світовому нафтовому ринку після війни США та Ізраїлю проти Ірану. Ескалація на Близькому Сході, удари по енергетичній інфраструктурі та фактичні перебої в торгівлі через Ормузьку протоку створили додатковий тиск на ціни. На цьому тлі Білий дім намагався знизити ризики нового стрибка вартості нафти.

