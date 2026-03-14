Скасування санкцій США на нафту рф зміцнить вразливу російську військову економіку - ISW
Київ • УНН
Аналітики ISW вважають, що тимчасовий дозвіл США на купівлю російської нафти зміцнить військову економіку рф. Ріст цін на нафту та рішення США забезпечать рф більшу гнучкість, підтримають російську внутрішню економіку та фінансування російських збройних сил.
Рішення США скасувати санкції на російську нафту, навіть тимчасово, дозволить рф отримати вкрай необхідний дохід, який зміцнить вразливу російську військову економіку. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що попри заяву міністра фінансів США Скотта Бессента про "вузькоорієнтований короткостроковий захід", який сприятиме стабільності на світових енергетичних ринках, це рішення підтримає російську військову економіку.
Ріст цін на нафту та рішення США послабити санкції проти росії забезпечать рф більшу гнучкість та підтримають російську внутрішню економіку, фінансування російських збройних сил та російську оборонно-промислову базу
В ISW додають, що росія вже заробила приблизно від 1,3 до 1,9 мільярда доларів від податків на експорт нафти після фактичного закриття Ормузької протоки.
Нагадаємо
Сполучені Штати видали тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями, але вже завантажені на танкери і знаходяться в морі. Виняток діятиме протягом 30 днів і має на меті стабілізувати світові енергетичні ринки.
