Скасування санкцій США на нафту рф зміцнить вразливу російську військову економіку - ISW

Рішення США скасувати санкції на російську нафту, навіть тимчасово, дозволить рф отримати вкрай необхідний дохід, який зміцнить вразливу російську військову економіку. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що попри заяву міністра фінансів США Скотта Бессента про "вузькоорієнтований короткостроковий захід", який сприятиме стабільності на світових енергетичних ринках, це рішення підтримає російську військову економіку.

Ріст цін на нафту та рішення США послабити санкції проти росії забезпечать рф більшу гнучкість та підтримають російську внутрішню економіку, фінансування російських збройних сил та російську оборонно-промислову базу - вважають аналітики.

В ISW додають, що росія вже заробила приблизно від 1,3 до 1,9 мільярда доларів від податків на експорт нафти після фактичного закриття Ормузької протоки.

Нагадаємо

Сполучені Штати видали тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями, але вже завантажені на танкери і знаходяться в морі. Виняток діятиме протягом 30 днів і має на меті стабілізувати світові енергетичні ринки.

