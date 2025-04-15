Інститут дослідження війни

російські війська мають намір створити буферну зону вздовж кордону Сумської області та, можливо, наступати на Суми. путін може використати це для розширення претензій на українські території.
В окупованому Криму ветерани розвідки рф відкрили клуб "грифон", де дітей навчатимуть військової підготовки. Це робиться для мілітаризації молоді та підготовки резерву для армії.
російський фонд "допомога нашим" сприяв депортації 39 дітей з окупованої Луганщини до санаторію в підмосков'ї. З 2022 року понад 1200 українців, включно з дітьми, були депортовані до цього закладу.
росія використовує нечіткі умови перемир'я для ударів по енергоінфраструктурі зброєю малої дальності. Експерти вважають, що обстріли підривають довіру для досягнення повного припинення вогню.
путін активізує зусилля, щоб представити українську владу нелегітимною. Він пропонує нову вимогу для переговорів, яка підриває легітимність українського уряду.
росія прагне затягування переговорів, щоб окупувати більше українських земель. Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати росії Херсонську та Запорізьку області.
Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що домовляються про часткове припинення вогню, включно з енергетичною інфраструктурою, яке може бути реалізоване вже за тиждень.
Російські війська використовували сині розпізнавальні знаки, щоб приховано напасти на українські позиції. За даними ISW, такі дії можуть кваліфікуватися як віроломство, що є воєнним злочином.
За даними ISW, путін відхилив пропозицію США та України щодо перемир'я, наполягаючи на вимогах, що рівнозначні капітуляції. Він прагне утримати пропозицію про припинення вогню "в заручниках".
Президент України заявив, що пропозиція США про припинення вогню лежить на столі вже тиждень, але путін її ігнорує. Зеленський наголосив, що кожен день війни забирає життя людей.
Кремль продовжує вимагати від України віддати окуповані території. Путін не відмовиться від своїх амбіцій, навіть після припинення вогню, вважають аналітики ISW.
В Інституті вивчення війни заявили, що путін не розглядає припинення вогню та намагатиметься затягувати переговори. Він прагне поставити росію та США як рівних на глобальній арені.
Візит путіна до Курської області перед захопленням військами рф Суджі може свідчити про бажання показати силу на тлі пропозиції США та України про припинення вогню. Він намагається видати себе за активного лідера.
Російські війська намагаються витіснити ЗСУ з курської області. Ворог проводить десятки штурмових дій малими групами.
США та Україна домовились про 30-денне припинення вогню, але російські ультранаціоналісти відкинули пропозицію. Державні ЗМІ рф намагаються показати помірковану реакцію для внутрішньої аудиторії.
російські війська захопили декілька населених пунктів біля Суджі, змусивши українські війська відступити. Тривають атаки на Суджу та прикордонні райони Сумської області.
Три країни організують військово-морські навчання біля іранського порту Чабахар. Це демонструє поглиблення відносин росії з ворожими до США країнами.
ISW: припинення обміну розвідданими США з Україною погіршить здатність ЗСУ захищатися та завдавати ударів. Європейські країни намагаються розширити розвідувальну підтримку України після паузи з боку США.
Єдиний спосіб захисту України від російських балістичних ракет - системи Patriot, боєприпаси до яких можуть закінчитися. США призупинили військову допомогу, а інші країни не можуть виробляти ці ракети.
Призупинення допомоги адміністрацією Трампа згубно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції з нинішнім темпом. Водночас це не зруйнує фронт повністю ближчим часом.
російські війська збільшили кількість дронів у нічних атаках до 150-200 одиниць та змінили тактику запуску з різних напрямків. За даними ISW, це спроба виснажити українську ППО.
Секретар РБ рф Шойгу зустрівся з керівництвом Китаю для обговорення двосторонньої безпеки. Курська область підписала угоду про співпрацю з Пхеньяном у сфері економіки та виробництва.
За даними ISW від 1 березня, окупанти досягли просування поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.
росія посилює військову співпрацю з Іраном та Північною Кореєю для підтримки війни в Україні. КНДР постачає боєприпаси та планує передати балістичні ракети, а Іран допомагає з виробництвом дронів.
Постпред рф в ООН Небензя заявив про "безповоротну втрату" Україною окупованих територій та вимагає передачі додаткових регіонів. росія також наполягає на нейтральному статусі України без права вступу до військових альянсів.
Пєсков заявив, що росія змінила підхід до переговорів з Україною через нібито відсутність суверенітету. кремль також стверджує, що будь-які майбутні угоди з Україною будуть недійсними.
Українські військові звільнили село Піщане, що за 5 км від Покровська, та потіснили російські війська з кількох населених пунктів. Окупанти зазнали значних втрат та були змушені призупинити спроби оточення Покровська.
російське просування на південь від Покровська сповільнилося за останні два тижні. ISW вважає, що окупанти можуть переорієнтувати наступ на Костянтинівку навесні-влітку 2025 року.
Оборонні витрати рф у 2024 році досягли 462 млрд доларів, перевищивши сумарний військовий бюджет європейських країн. росія виділила на оборону 6,68% ВВП та планує збільшити витрати ще на 14% у 2025 році.
ISW повідомляє про спроби РФ обмежити інформацію про лінію фронту в Курській області. Це може бути пов'язано з побоюваннями щодо обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.