Інститут дослідження війни

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18423 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130089 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125309 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124096 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127259 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163968 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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росія, ймовірно, планує буферну зону на Сумщині та наступ на Суми – ISW

російські війська мають намір створити буферну зону вздовж кордону Сумської області та, можливо, наступати на Суми. путін може використати це для розширення претензій на українські території.

Війна • 10 квітня, 03:58 • 12321 перегляди

Навчатимуть за доктринами гру, кдб та нквд: у Криму окупанти створили новий клуб для виховання дітей - ISW

В окупованому Криму ветерани розвідки рф відкрили клуб "грифон", де дітей навчатимуть військової підготовки. Це робиться для мілітаризації молоді та підготовки резерву для армії.

Війна • 4 квітня, 01:35 • 21708 перегляди

РФ депортувала 39 українських дітей з Луганщини до підмосков'я під приводом "лікування" - ISW

російський фонд "допомога нашим" сприяв депортації 39 дітей з окупованої Луганщини до санаторію в підмосков'ї. З 2022 року понад 1200 українців, включно з дітьми, були депортовані до цього закладу.

Війна • 3 квітня, 23:31 • 7859 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

росія використовує нечіткі умови перемир'я для ударів по енергоінфраструктурі зброєю малої дальності. Експерти вважають, що обстріли підривають довіру для досягнення повного припинення вогню.

Війна • 1 квітня, 23:49 • 105137 перегляди

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

путін активізує зусилля, щоб представити українську владу нелегітимною. Він пропонує нову вимогу для переговорів, яка підриває легітимність українського уряду.

Війна • 29 березня, 03:09 • 56044 перегляди

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягування переговорів, щоб окупувати більше українських земель. Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати росії Херсонську та Запорізьку області.

Війна • 24 березня, 16:27 • 19097 перегляди

У Трампа не виключають, що припинення вогню по енергетиці може бути протягом тижня

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що домовляються про часткове припинення вогню, включно з енергетичною інфраструктурою, яке може бути реалізоване вже за тиждень.

Війна • 22 березня, 07:51 • 23500 перегляди

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Російські війська використовували сині розпізнавальні знаки, щоб приховано напасти на українські позиції. За даними ISW, такі дії можуть кваліфікуватися як віроломство, що є воєнним злочином.

Війна • 20 березня, 03:17 • 133732 перегляди

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

За даними ISW, путін відхилив пропозицію США та України щодо перемир'я, наполягаючи на вимогах, що рівнозначні капітуляції. Він прагне утримати пропозицію про припинення вогню "в заручниках".

Війна • 19 березня, 02:22 • 103772 перегляди

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

Президент України заявив, що пропозиція США про припинення вогню лежить на столі вже тиждень, але путін її ігнорує. Зеленський наголосив, що кожен день війни забирає життя людей.

Війна • 17 березня, 19:19 • 72232 перегляди

ISW: путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України у разі припинення вогню

Кремль продовжує вимагати від України віддати окуповані території. Путін не відмовиться від своїх амбіцій, навіть після припинення вогню, вважають аналітики ISW.

Війна • 17 березня, 03:36 • 22919 перегляди

Заяви кремля підкреслюють відмову путіна від пропозиції про припинення вогню - ISW

В Інституті вивчення війни заявили, що путін не розглядає припинення вогню та намагатиметься затягувати переговори. Він прагне поставити росію та США як рівних на глобальній арені.

Війна • 15 березня, 09:58 • 20308 перегляди

ISW: путін у військовій формі на Курщині і захоплення росіянами Суджі - демонстрація сили на тлі переговорів

Візит путіна до Курської області перед захопленням військами рф Суджі може свідчити про бажання показати силу на тлі пропозиції США та України про припинення вогню. Він намагається видати себе за активного лідера.

Війна • 13 березня, 04:13 • 26300 перегляди

Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно

Російські війська намагаються витіснити ЗСУ з курської області. Ворог проводить десятки штурмових дій малими групами.

Війна • 12 березня, 10:59 • 34277 перегляди

як у росії відреагували на можливе припинення вогню - аналіз ISW

США та Україна домовились про 30-денне припинення вогню, але російські ультранаціоналісти відкинули пропозицію. Державні ЗМІ рф намагаються показати помірковану реакцію для внутрішньої аудиторії.

Війна • 12 березня, 03:57 • 118556 перегляди

рф просувається в Курській області, ймовірно, атакує Суджу – Інститут вивчення війни

російські війська захопили декілька населених пунктів біля Суджі, змусивши українські війська відступити. Тривають атаки на Суджу та прикордонні райони Сумської області.

Війна • 12 березня, 02:39 • 36531 перегляди

росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з противниками США - ISW

Три країни організують військово-морські навчання біля іранського порту Чабахар. Це демонструє поглиблення відносин росії з ворожими до США країнами.

Війна • 10 березня, 02:02 • 105006 перегляди

Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу - Інститут вивчення війни

ISW: припинення обміну розвідданими США з Україною погіршить здатність ЗСУ захищатися та завдавати ударів. Європейські країни намагаються розширити розвідувальну підтримку України після паузи з боку США.

Війна • 9 березня, 04:35 • 63016 перегляди

Запаси ракет Patriot в Україні можуть закінчитись протягом кількох тижнів - CNN

Єдиний спосіб захисту України від російських балістичних ракет - системи Patriot, боєприпаси до яких можуть закінчитися. США призупинили військову допомогу, а інші країни не можуть виробляти ці ракети.

Війна • 5 березня, 17:21 • 19408 перегляди

Фронт в Україні не зазнає колапсу через паузу у військовій допомозі США - ISW

Призупинення допомоги адміністрацією Трампа згубно вплине на здатність України захищатися та проводити наступальні операції з нинішнім темпом. Водночас це не зруйнує фронт повністю ближчим часом.

Війна • 5 березня, 05:56 • 27704 перегляди

рф нарощує кількість і ефективність дронів та ракет для прориву української ППО - ISW

російські війська збільшили кількість дронів у нічних атаках до 150-200 одиниць та змінили тактику запуску з різних напрямків. За даними ISW, це спроба виснажити українську ППО.

Війна • 4 березня, 05:03 • 109255 перегляди

росія демонструє поглиблення відносин з американськими супротивниками – ISW

Секретар РБ рф Шойгу зустрівся з керівництвом Китаю для обговорення двосторонньої безпеки. Курська область підписала угоду про співпрацю з Пхеньяном у сфері економіки та виробництва.

Війна • 1 березня, 04:55 • 103028 перегляди

російські війська просунулися одразу на 4 напрямках фронту: карти ISW

За даними ISW від 1 березня, окупанти досягли просування поблизу Покровська, Курахового, Великої Новосілки та на заході Запорізької області. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

Війна • 1 березня, 03:27 • 102030 перегляди

росія нарощує співпрацю з Іраном і КНДР у підтримці війни проти України – ISW

росія посилює військову співпрацю з Іраном та Північною Кореєю для підтримки війни в Україні. КНДР постачає боєприпаси та планує передати балістичні ракети, а Іран допомагає з виробництвом дронів.

Війна • 24 лютого, 05:15 • 26016 перегляди

рф вимагає від України нових територіальних поступок – ISW

Постпред рф в ООН Небензя заявив про "безповоротну втрату" Україною окупованих територій та вимагає передачі додаткових регіонів. росія також наполягає на нейтральному статусі України без права вступу до військових альянсів.

Війна • 18 лютого, 05:24 • 129435 перегляди

В рф заявили, що будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому є недійсними – ISW

Пєсков заявив, що росія змінила підхід до переговорів з Україною через нібито відсутність суверенітету. кремль також стверджує, що будь-які майбутні угоди з Україною будуть недійсними.

Війна • 17 лютого, 03:56 • 122543 перегляди

ЗСУ звільнили село Піщане та відкинули окупантів на Покровському напрямку - Трегубов

Українські військові звільнили село Піщане, що за 5 км від Покровська, та потіснили російські війська з кількох населених пунктів. Окупанти зазнали значних втрат та були змушені призупинити спроби оточення Покровська.

Війна • 16 лютого, 12:00 • 60795 перегляди

російське командування може змінити пріоритет наступу навесні та влітку 2025 року – ISW

російське просування на південь від Покровська сповільнилося за останні два тижні. ISW вважає, що окупанти можуть переорієнтувати наступ на Костянтинівку навесні-влітку 2025 року.

Війна • 16 лютого, 04:45 • 40368 перегляди

Оборонний бюджет росії на 2024 рік перевищив усі європейські бюджети разом узяті - The Guardian

Оборонні витрати рф у 2024 році досягли 462 млрд доларів, перевищивши сумарний військовий бюджет європейських країн. росія виділила на оборону 6,68% ВВП та планує збільшити витрати ще на 14% у 2025 році.

Війна • 12 лютого, 18:15 • 45940 перегляди

ISW: щоб уникнути обміну територіями в разі переговорів рф обмежує інформацію про Курщину

ISW повідомляє про спроби РФ обмежити інформацію про лінію фронту в Курській області. Це може бути пов'язано з побоюваннями щодо обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.

Війна • 12 лютого, 02:24 • 118759 перегляди