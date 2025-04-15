Інститут дослідження війни

В рф заявили, що будь-які угоди, досягнуті з Україною в майбутньому є недійсними – ISW

Пєсков заявив, що росія змінила підхід до переговорів з Україною через нібито відсутність суверенітету. кремль також стверджує, що будь-які майбутні угоди з Україною будуть недійсними.