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кремль вигадує наступ на Слов'янськ і Краматорськ: ISW викрив інформаційну операцію росії

Київ • УНН

 • 96 перегляди

рф перебільшує просування на Донеччині, щоб створити враження краху оборони України. ISW не підтвердив успіхів біля Слов'янська й Костянтинівки.

кремль вигадує наступ на Слов'янськ і Краматорськ: ISW викрив інформаційну операцію росії

Міністерство оборони росії поширює перебільшені заяви про просування своїх військ на Донеччині, зокрема поблизу Слов'янська та Краматорська, намагаючись створити враження, що українська оборона нібито руйнується. Однак реальна ситуація на фронті не підтверджує повідомлень російського командування. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

Аналітики звернули увагу, що російське міноборони заявляє про наступальні операції поблизу Слов'янська, Краматорська та Семенівки. Водночас ці населені пункти розташовані далеко за межами найдальшого підтвердженого просування окупаційних військ.

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За оцінкою ISW, такі повідомлення є частиною систематичної інформаційної кампанії кремля, спрямованої на перебільшення російських успіхів і створення хибного уявлення про ситуацію на полі бою.

росіяни приписують собі просування на десятки кілометрів

Подібні маніпуляції аналітики зафіксували й на інших напрямках. Зокрема, російське командування заявляло про наступ поблизу Тарасівки та Гаврилівки, хоча ці населені пункти розташовані приблизно за 16 та 15 км відповідно від найдальших позицій, до яких, за оцінками ISW, просунулися російські війська.

На Гуляйпільському напрямку окупанти також повідомляли про бойові дії поблизу населених пунктів, розташованих приблизно за 14-19 км від підтвердженої межі російського просування.

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Аналітики звернули увагу, що частину таких заяв міноборони рф публікує в російському месенджері Max, а не в Telegram. На думку ISW, це може свідчити про спробу нав'язати перебільшену картину успіхів передусім внутрішній російській аудиторії.

Водночас протягом 13-14 жовтня російські війська продовжували атаки на підступах до Слов'янська та в районі Костянтинівки, однак аналітики не зафіксували підтвердженого просування на цих ділянках.

Таким чином, за оцінкою ISW, кремль намагається представити лінію української оборони як таку, що нібито розвалюється, хоча наявні докази не підтверджують подібних тверджень.

кремль відмовляє Україні в перемир’ї для проведення виборів - ISW12.10.26, 07:26 • 19688 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
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