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Українські контратаки в напрямку річки Жеребець не дають росіянам розвинути наступ на Лиман – ISW

Київ • УНН

 • 6452 перегляди

ЗСУ контратакують у напрямку річки Жеребець і не дають росіянам закріпитися. ISW не підтверджує звільнення нових населених пунктів.

Українські контратаки в напрямку річки Жеребець не дають росіянам розвинути наступ на Лиман – ISW

Українські військові продовжують контратакувати на Лиманському напрямку в Донецькій області, ускладнюючи російським окупантам закріплення на зайнятих позиціях. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

Деталі

За інформацією аналітиків, українські підрозділи проводять контратаки в напрямку річки Жеребець, намагаючись стримати просування російських військ.

Водночас навіть російські військові блогери визнають, що українські сили створюють серйозні труднощі для окупантів на цій ділянці фронту.

росіяни скаржаться на українські безпілотники

Як зазначає ISW, один із російських провоєнних блогерів повідомив, що перевага українських військових у застосуванні безпілотників та особовому складі заважає російським підрозділам закріплюватися на позиціях.

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Українські контратаки також змушують окупантів витрачати ресурси на утримання зайнятих рубежів замість подальшого наступу.

Водночас аналітики не повідомляють про підтверджене звільнення нових населених пунктів на цій ділянці фронту.

Таким чином, основним позитивним результатом для ЗСУ залишається зрив спроб російських військ закріпитися та розвинути наступ поблизу Лимана.

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Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Інститут вивчення війни
Україна