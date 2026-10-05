путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок

Успіхи України на полі бою у 2026 році, ймовірно, змушують володимира путіна переглядати початкову стратегію досягнення перемоги у війні. Кремль дедалі більше робить ставку на масштабні удари по українській енергетичній та критичній інфраструктурі взимку, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

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Аналітики вважають, що росія вже розпочала зимову ударну кампанію 2026-2027 років. Вона стартувала наприкінці вересня – ще до початку опалювального сезону.

За оцінкою ISW, російське керівництво може розраховувати на те, що систематичні удари по енергетиці та іншій критичній інфраструктурі зроблять життя цивільного населення настільки складним, що це посилить тиск на Україну та змусить її погодитися на вимоги москви. Вставлений текст markdown

росія почала зимову кампанію раніше

ISW звертає увагу, що росія атакує українську енергетичну інфраструктуру кожної зими від 2022-2023 років. Однак цього разу кампанія почалася раніше, ніж зазвичай.

Аналітики припускають, що таким чином росія намагається використати перевагу нових засобів ураження до того, як Україна зможе масштабувати ефективні способи протидії російським балістичним ракетам і реактивним безпілотникам.

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Лише протягом тижня з 27 вересня до 4 жовтня російські війська застосували проти України понад 1 900 ударних безпілотників, серед яких понад 800 реактивних, близько 1 700 авіабомб та 25 ракет.

В ISW вважають, що кремль також намагається представити посилення ударів як "відповідь" на українські атаки по території росії. Водночас аналітики зазначають, що рф систематично завдає ударів по Україні від самого початку повномасштабного вторгнення.

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