США запропонували провести тристоронню зустріч України та росії до кінця жовтня - Зеленський

Американська сторона запропонувала провести до кінця жовтня технічну зустріч України, росії та США. Україна готова взяти участь у переговорах, повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа разом із Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

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Вчора я говорив з американською переговорною групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з росією і пропонує провести зустріч до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі. Вчора я їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. Тут немає нової інформації. Ми відкриті до Обʼєднаних Арабських Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною. Знаю, що вони запропонують це і російській стороні - або вже запропонували. Будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемовини - заявив президент України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський розповів, де може відбутись тристороння зустріч України, росії та США.