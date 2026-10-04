США запропонували провести тристоронню зустріч України та росії до кінця жовтня - Зеленський
Київ • УНН
США запропонували Україні та росії тристоронню технічну зустріч до кінця жовтня. Зеленський підтвердив готовність України до переговорів.
Американська сторона запропонувала провести до кінця жовтня технічну зустріч України, росії та США. Україна готова взяти участь у переговорах, повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа разом із Фрідріхом Мерцом, передає УНН.
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Вчора я говорив з американською переговорною групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з росією і пропонує провести зустріч до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі. Вчора я їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. Тут немає нової інформації. Ми відкриті до Обʼєднаних Арабських Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною. Знаю, що вони запропонують це і російській стороні - або вже запропонували. Будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемовини
Нагадаємо
Володимир Зеленський розповів, де може відбутись тристороння зустріч України, росії та США.