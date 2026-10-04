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The Guardian
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США запропонували провести тристоронню зустріч України та росії до кінця жовтня - Зеленський

Київ • УНН

 • 572 перегляди

США запропонували Україні та росії тристоронню технічну зустріч до кінця жовтня. Зеленський підтвердив готовність України до переговорів.

США запропонували провести тристоронню зустріч України та росії до кінця жовтня - Зеленський

Американська сторона запропонувала провести до кінця жовтня технічну зустріч України, росії та США. Україна готова взяти участь у переговорах, повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа разом із Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

Деталі

Вчора я говорив з американською переговорною групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з росією і пропонує провести зустріч до кінця жовтня на технічному рівні в тристоронньому форматі. Вчора я їм підтвердив, що до кінця жовтня наша сторона готова підтримати. Тут немає нової інформації. Ми відкриті до Обʼєднаних Арабських Еміратів або до іншої країни, запропонованої американською стороною.  Знаю, що вони запропонують це і російській стороні - або вже запропонували. Будемо чекати на відповідь. Ми реагуємо позитивно на перемовини

- заявив президент України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський розповів, де може відбутись тристороння зустріч України, росії та США.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Фрідріх Мерц
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна