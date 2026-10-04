США предложили провести трёхстороннюю встречу Украины и россии до конца октября - Зеленский

Американская сторона предложила провести до конца октября техническую встречу Украины, россии и США. Украина готова принять участие в переговорах, сообщил Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ вместе с Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Детали

Вчера я говорил с американской переговорной группой. Американская сторона сегодня контактирует с Украиной, с россией и предлагает провести встречу до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате. Вчера я подтвердил им, что до конца октября наша сторона готова поддержать. Здесь нет новой информации. Мы открыты к Объединенным Арабским Эмиратам или к другой стране, предложенной американской стороной. Знаю, что они предложат это и российской стороне - или уже предложили. Будем ждать ответа. Мы положительно реагируем на переговоры - заявил президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский рассказал, где может состояться трехсторонняя встреча Украины, россии и США.