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США предложили провести трёхстороннюю встречу Украины и россии до конца октября - Зеленский

Киев • УНН

 • 902 просмотра

США предложили Украине и россии провести трёхстороннюю техническую встречу до конца октября. Зеленский подтвердил готовность Украины к переговорам.

США предложили провести трёхстороннюю встречу Украины и россии до конца октября - Зеленский

Американская сторона предложила провести до конца октября техническую встречу Украины, россии и США. Украина готова принять участие в переговорах, сообщил Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ вместе с Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Детали

Вчера я говорил с американской переговорной группой. Американская сторона сегодня контактирует с Украиной, с россией и предлагает провести встречу до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате. Вчера я подтвердил им, что до конца октября наша сторона готова поддержать. Здесь нет новой информации. Мы открыты к Объединенным Арабским Эмиратам или к другой стране, предложенной американской стороной.  Знаю, что они предложат это и российской стороне - или уже предложили. Будем ждать ответа. Мы положительно реагируем на переговоры

- заявил президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский рассказал, где может состояться трехсторонняя встреча Украины, россии и США.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина