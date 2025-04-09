Китай пообещал принять контрмеры и «бороться до конца», если США введут дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Пекин готов девальвировать юань, чтобы компенсировать таможенное давление США.
Из-за пошлин Трампа и торговой войны ситуация на рынках ухудшается. Акции США падают, а азиатские рынки страдают от худшей недели со времен пандемии.
Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.
По данным Financial Times, Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать утечку предложения США по соглашению о полезных ископаемых. В рамках расследования сотрудников министерств проверяют на полиграфе.
Экспортеры из Китая платят почти на 40% больше за доставку товаров в США из-за новых пошлин Трампа. Рынок готовится к "сейсмическому потрясению" после отмены исключений на небольшие поставки.
Amazon и основатель OnlyFans Тим Стокли проявили интерес к приобретению TikTok, поскольку приближается дедлайн для поиска покупателя в США. Это происходит на фоне обеспокоенностей по поводу связей приложения с Китаем.
Компания X обратилась в суд с просьбой защитить пользователей от запросов правоохранительных органов относительно личных данных. Маск подчеркнул, что платформы не должны помогать правительствам.
Кястутис Будрис заявил, что рф остается угрозой для НАТО и Европы. Кремль готов применить силу для достижения целей, поэтому необходимо сдерживание россии.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
Премьер-министр Италии выразила обеспокоенность по поводу отправки европейского контингента в Украину, считая это провокацией для россии. Она предлагает распространить действие статьи 5 НАТО на Украину.
Nintendo планирует выпуск Switch 2 на 2 апреля, когда Трамп объявит о новых тарифах. Компания переносит производство в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать американских пошлин.
Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние Москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.
Япония создала Объединенное оперативное командование для лучшей координации войск. Это ответ на вызовы со стороны Китая и Северной Кореи, а также укрепление партнерства с США.
Украина предупреждает о серьезных последствиях, если ЕС не продлит соглашение о беспошлинной торговле, срок действия которого истекает 5 июня. Экспорт в ЕС приносит почти 10% валютной выручки страны.
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management покупает 25% акций Ковент-Гардена в Лондоне за 570 млн фунтов стерлингов. Управление имуществом останется за Shaftesbury Capital.
Оружейные компании США, Британии и Турции могут быть исключены из фонда ЕС на оборону, если их страны не подпишут соглашения с Брюсселем. По меньшей мере 65% средств пойдут на продукцию в ЕС, Норвегии и Украине.
Стоимость X выросла до $44 млрд после финансовых изменений Маска, включая сделки с акциями и привлечение капитала для погашения долга. Компания также показала прибыль до вычета процентов.
Alphabet согласилась приобрести Wiz, стартап израильской облачной безопасности, за 32 миллиарда долларов. Google Cloud считает, что решения Wiz хорошо подходят для клиентов.
В преддверии разговора Трампа и путина инвесторы снова покупают российские активы, надеясь на смягчение санкций. Хедж-фонды изучают, как торговать российскими активами и взвешивают их стоимость.
ОЭСР прогнозирует замедление глобального роста из-за пошлин Трампа. Больше всего пострадает Мексика, а американцы потеряют более $1600 в год.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об увольнении главы службы внутренней безопасности Ронена Бара из-за недостатка доверия. Решение принято на фоне расследования лоббирования интересов Катара.
Председатель КНР отказался посетить саммит в Брюсселе, посвященный 50-летию отношений между ЕС и Китаем. Событие, важное для партнерства, остается под вопросом.
Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против 2000 россиян, требуя исключения олигарха Фридмана. Ограничения заканчиваются в субботу, если все страны ЕС не договорятся о продлении.
Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.
Президент Польши призвал США разместить ядерное оружие на территории страны. Он считает, что это необходимо для сдерживания агрессии россии и укрепления восточного фланга НАТО.
Трамп угрожает ввести 25% пошлины на европейские товары, что может сделать деликатесы недоступными для американцев. Производители предупреждают о возможном переходе потребителей на местные аналоги.
США начали предварительные переговоры с ДР Конго о доступе к критически важным полезным ископаемым страны. Конго предлагает права на разведку в обмен на поддержку правительства и помощь в военной сфере.
Указ Трампа о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов разочаровал инвесторов. BTC упал до $84 717, а основные альткойны потеряли от 3.4% до 7.8% стоимости.
Кир Стармер призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом после их острого спора в Овальном кабинете. Премьер подчеркнул важность налаживания отношений с США для обеспечения мира.
Президент Евросовета Антониу Кошта позвонил Владимиру Зеленскому после его словесной перепалки с Дональдом Трампом. Кошта выразил поддержку Украины и призвал Зеленского быть «сильным и бесстрашным».