Financial Times

"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.