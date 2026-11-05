россия согласилась поставить Ирану 90 установок для ракет - FT
Киев • УНН
Иран заказал у россии 90 пусковых установок для ракет "Изделие 305". Подтверждений их передачи пока нет.
россияне согласились поставить Ирану 90 пусковых установок для управляемых ракет "Изделие 305". Их уже используют для ударов по территории Украины, сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Журналисты выяснили, что российская компания "Вымпел" обратилась в конструкторское бюро КБМ с просьбой об ускорении поставок компонентов для установок АПУ-Л и АПУ-305. В то же время в производственном графике одного из крупных российских оборонных предприятий на 2024–2025 годы указаны семь российских заказчиков и двое иностранных покупателей.
В частности, покупатель под кодовым названием "К-10" заказал 90 установок АПУ-Л. Под этим номером россияне маркируют Иран. В то же время Китай заказал у рф 192 пусковые установки типа АПУ-305.
Как отмечает издание, оба типа систем вооружения предназначены для ракет "Изделие 305". Ракеты запускают с вертолетов Ми-28: они способны поражать движущиеся цели на расстоянии до 14 километров.
В то же время официальных подтверждений того, что россияне уже передали эти системы Ирану, пока нет.
Напомним
Израиль передал США разведывательные данные о вероятной подготовке Ирана к применению химического оружия. В то же время американское военное командование разработало план новых ударов по территории Ирана, которые могут начаться уже после промежуточных выборов в США.