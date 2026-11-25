В последней публичной бета-версии WhatsApp добавлена новая функция, которая может сделать общение с друзьями более увлекательным: стикеры, воспроизводящие звук при нажатии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Engadget.

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Это будет похоже на то, как приложение позволяет создавать собственные стикеры, даже анимированные, только можно будет добавлять аудио, пишет издание. Это позволит легко воспроизводить культовые мемы, отмечает издание.

По данным WABetaInfo, звуковые стикеры входят в бета-версию обновления 2.26.41.3 для Android. Если есть желание попробовать, можно подать заявку на участие в тестировании через Google Play. Чтобы создать звуковой стикер, нужно открыть чат, нажать значок стикера, а затем нажать "Создать стикер" (Create sticker). После этого можно будет выбрать видео из своей библиотеки, которое WhatsApp автоматически преобразует в стикер, объясняет издание.

Теперь в верхнем меню можно будет найти новый значок "Звук" (Sound). Нужно будет нажать на него, чтобы открыть новый экран "Добавить звук" (Add sound). Там можно будет сохранить оригинальный звук видео, записать голосовую заметку или любой другой звук, который вы хотите использовать, либо выбрать аудиофайл, сохранённый на вашем телефоне. Когда закончите, вы сможете сохранить звуковой стикер и отправить его любому количеству людей, отмечает издание.

Поскольку эта функция экспериментальная, у вас может не быть доступа к ней прямо сейчас, даже если вы уже являетесь бета-тестером. WhatsApp пока не объявил, будет ли она доступна всем пользователям в будущем.

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