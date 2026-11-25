фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил 25 ноября поражение сразу двух НПЗ — Куйбышевского и Сызранского, пишет УНН.

Самарский дубль: Силы обороны поразили Куйбышевский и Сызранский НПЗ. В ночь на 25 ноября в Самарской области вспыхнули сразу два нефтеперерабатывающих завода. Силы обороны Украины во взаимодействии с повстанческим движением на территории рф "Черная искра" поразили Куйбышевский НПЗ в Самаре и Сызранский НПЗ в Сызрани — сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "на Куйбышевском НПЗ зафиксировано попадание и пожар. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и 2 резервуара".

Это, как указано, одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы, входящее в структуру "роснефти". Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год.

"Над Сызранским НПЗ поднялся густой дым, на территории завода масштабный пожар. По предварительной информации, поражены установки: первичной переработки АВТ-6; очистки серы; каталитического риформинга; гидроочистки; изомеризации, а также 2 резервуара", — указали в Генштабе.

Тем временем в Ростовской области, как сообщается, уже подсчитывают ущерб от предыдущих ударов. "Новошахтинский НПЗ, пораженный 23 ноября, прекратил работу. В Азове после поражения 16 ноября на нефтебазе ООО "Флэш Энерджи" уничтожены два резервуара и повреждены еще четыре, а на нефтебазе "Азовская-3" — уничтожены четыре резервуара и повреждены еще пять", — отметили в Генштабе.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

путин пожаловался, что Украина продолжает наносить удары по НПЗ несмотря на просьбу Трампа