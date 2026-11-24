путин пожаловался, что Украина продолжает наносить удары по НПЗ несмотря на просьбу Трампа
Киев • УНН
путин заявил, что Украина продолжает атаковать российские НПЗ несмотря на просьбу Трампа. Он пригрозил ответом и поручил усилить их защиту.
Украина продолжает атаковать российские НПЗ, несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа. С такой жалобой выступил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
путин, несмотря на собственные заявления о том, что удары Украины не наносят «критического ущерба», поручил усилить защиту объектов ТЭК и их сотрудников от атак ВСУ.
«Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак [на НПЗ]. Ну, киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается как ни в чем не бывало. В связи с этим отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать. Мы, в свою очередь, не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как было публично заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба. Тем не менее сегодня предлагаю обсудить, что необходимо дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты работников, которые на них трудятся», — заявил российский диктатор.
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Также он утверждает, что после пикового значения цены на бензин в рф стабилизировались.
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