владимир путин

Украина продолжает атаковать российские НПЗ, несмотря на просьбы президента США Дональда Трампа. С такой жалобой выступил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин, несмотря на собственные заявления о том, что удары Украины не наносят «критического ущерба», поручил усилить защиту объектов ТЭК и их сотрудников от атак ВСУ.

«Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак [на НПЗ]. Ну, киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается как ни в чем не бывало. В связи с этим отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать. Мы, в свою очередь, не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как было публично заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба. Тем не менее сегодня предлагаю обсудить, что необходимо дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты работников, которые на них трудятся», — заявил российский диктатор.

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Также он утверждает, что после пикового значения цены на бензин в рф стабилизировались.

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