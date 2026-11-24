Президент Украины Владимир Зеленский обратится к новому Конгрессу США, контролируемому демократами, чтобы усилить давление на россию, если президент США Дональд Трамп не сможет убедить главу кремля владимира путина прекратить войну до конца года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Украина будет добиваться мощного пакета военной помощи США и более жестких санкций против россии, если не будет достигнуто мирное соглашение, приемлемое для Украины, заявил Зеленский в интервью Bloomberg поздно вечером в понедельник, 23 ноября.

Должен быть такой уровень поддержки Украины и такие санкции, чтобы они послали четкий сигнал россиянам. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну - сказал Зеленский.

Эти комментарии, отмечает издание, "являются самым сильным намеком на то, что Зеленский попытается использовать последние поражения Трампа на выборах, чтобы подтолкнуть россию к мирным переговорам". Республиканская партия потерпела значительные поражения на промежуточных выборах в этом месяце, которые обеспечили демократам большинство как в Сенате, так и в Палате представителей, когда новый Конгресс начнет работу в январе.

О мирных переговорах

Посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на мирном соглашении "как можно скорее", а в идеале — до января, сказал Зеленский. Украина рискует столкнуться с требованиями значительных уступок, сказал он, тогда как путин не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну.

Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы также очень хотим мира, но не только за счет Украины - сказал Зеленский.

Президент США и глава кремля обсудили Украину на переговорах в Китае на прошлой неделе, где Трамп назвал путина "моим другом". Позже он позвонил скептически настроенным европейским лидерам, собравшимся в Берлине, чтобы сказать им, что путин хочет прекратить полномасштабное вторжение, которое россия начала в 2022 году, отмечает издание.

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Кушнер и Уиткофф также встретились с путиным в москве и с Зеленским в Дублине в начале этого месяца после первых переговоров между россией и Украиной под руководством США в Абу-Даби с февраля.

О ракетах для Patriot

Зеленский призвал союзников Украины увеличить поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, чтобы сдерживать атаки российских баллистических ракет, на фоне того, как он указывал на острую нехватку и задержки поставок.

Пожалуйста, покройте наши потребности как минимум на весь декабрь. Почему? Потому что я все еще рассчитываю на то, что смогу найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу в январе или феврале - отметил Зеленский.

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"Поставка 48 ракет Patriot задерживается, на фоне того как пакет до сих пор не получил разрешения министра обороны Пита Хегсета", сказал он. Даже с этой поставкой Украина будет значительно отставать от своих потребностей в Patriot, сказал Зеленский.

Ранее он сообщил Bloomberg, что США поставляют 12 ракет-перехватчиков Patriot ежемесячно с прошлого года — примерно четверть от количества, обещанного при администрации президента Джо Байдена.

"Очень неприятно, что на фоне всех этих переговоров о том, как прекратить войну, Украина сталкивается не только с сокращением поставок ракет-перехватчиков Patriot, но и с задержками поставок", — сказал Зеленский.

О Starshield

Он также подтвердил, что ограничения на использование Украиной терминалов SpaceX Starshield, которые обеспечивают военнослужащих спутниковым интернет-соединением, остаются в силе. Использование терминалов ограничено на оккупированных россией территориях, что препятствует противовоздушной обороне Украины, сказал он.

"Америка сама ставит себя в очень неудобное положение", — сказал Зеленский. "Политически это выглядит так, будто она следует тем же курсом, что и путин, который хочет заставить Украину капитулировать", — добавил он.

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Это происходит в то время, когда Украина готовится к тому, что многие считают самой тяжелой зимой войны, которая продолжается уже пятый год. россия осуществляет массированные атаки дронами и ракетами, направленные на энергетическую и теплоснабжающую инфраструктуру Украины, делая ставку на подрыв морального духа населения, чтобы обеспечить победу, которая ускользает от путина на поле боя, пишет издание.

Пока продвижение россии на линии фронта в Донецкой области на востоке Украины остановилось, ее воздушные обстрелы городов становятся все более сложными благодаря более широкому использованию реактивных беспилотников, которые трудно перехватить.

"В 2026 году путин полностью изменил ход войны, — сказал Зеленский. — Теперь его армия ведет войну против гражданского населения. Поскольку предыдущий этап — войска против войск — не дал результатов".

Помимо энергетических объектов, россия расширила свой список целей, включив в него инфраструктуру водоснабжения и мосты, соединяющие два берега реки Днепр в Киеве, пишет издание.

"Когда кто-то поражает очистное сооружение баллистической ракетой, можете ли вы представить, что это могло быть случайностью?" — сказал Зеленский.

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