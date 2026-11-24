Новые атаки рф на энергетику в Украине оставили без света на утро 24 ноября часть пяти областей. В Харьковской области — аварийные отключения. Из-за непогоды обесточивания в трех областях. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.

Где рф атаковала энергетику

"В течение минувших суток враг продолжал атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов часть потребителей в Житомирской, Запорожской, Ровненской, Харьковской и Черниговской областях остается без электроснабжения", — сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных атак, энергетики продолжают восстановительные работы. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет, а вместе с ним — тепло и комфорт в украинские дома.

"После восстановления электроснабжения возможны временные перепады напряжения или повторные аварийные обесточивания. Просим во время отключений отсоединять мощные электроприборы от сети, а после появления света включать их постепенно. Это поможет уберечь технику от повреждений и уменьшить нагрузку на энергосистему", — указали энергетики.

Реакция Президента на атаки рф

"Провел селектор. Прошлой ночью россияне сосредоточились на ударах по Житомирской области — по инфраструктуре распределения и передачи электроэнергии. Защита сработала. Были доклады о ситуации на Днепропетровщине — в Днепре, Кривом Роге, Павлограде и других городах и громадах. С электричеством непросто, но привлечены необходимые силы для восстановления. Важно, чтобы работа ускорилась. Благодарен всем, кто работает в Одессе и области, ремонтирует сети, обеспечивает альтернативные пути снабжения", — отметил Президент Владимир Зеленский в соцсетях.

"Обновили с Главнокомандующим ВСУ потребности в Запорожье для защиты от российских ударов — рассчитываю на дополнительные силы. Министр энергетики Украины доложил о реализации тех шагов, о которых мы договорились для увеличения генерации электроэнергии и более оперативных сроков восстановления энергообъектов после российских ударов. Отдельно был доклад министра обороны Украины о применении нашего дальнобойного оружия и подготовке новых пакетов поддержки от партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной!" — указал Зеленский.

Обесточивания из-за непогоды

"Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 176 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", — говорится в сообщении Минэнерго.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Аварийные отключения и графики

В течение 24 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за постоянных российских атак ситуация в энергосистеме остается динамичной.

По данным Укрэнерго, почасовые графики в части областей Украины действуют круглосуточно ⁠для всех категорий потребителей — от 0,5 до 3,5 очереди.

Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в Минэнерго.

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