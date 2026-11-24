рф атаковала железнодорожную станцию в Коростене: есть погибший и раненые
Киев • УНН
Российский БПЛА атаковал станцию Коростень: обломки убили человека и ранили двоих. Задерживаются десятки поездов. В Житомирской области в общей сложности пострадали шесть человек.
россия атаковала железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. Известно об одном погибшем и двух раненых. Об этом сообщили 24 ноября в АО "Укрзализныця", показав последствия, пишет УНН.
Вражеский БПЛА атаковал железнодорожную станцию Коростень. Осколки убили одного человека, еще двое получили ранения. На момент удара возле вокзала находился электропоезд
Мониторинговый центр УЗ, как указано, предупредил об угрозе. "Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и объявила эвакуацию. Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении.
"В очередной раз подчеркиваем: после объявления повышенной опасности критически важно четко соблюдать инструкции железнодорожников и объявления, которые звучат. Это спасает жизни. Оставаться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, - значит подвергать себя смертельной опасности", - указали в УЗ.
Что с движением поездов
По данным УЗ, по состоянию на утро 24 ноября задерживаются 35 поездов дальнего следования. Дольше всего - 085/086 Днепр-Главный - Львов (+5:04). Также задерживаются 4 региональных поезда, дольше всего из которых - 895/896 Шостка - Фастов-1 (+0:47); 25 пригородных, дольше всего - 6332 Колосовка - Знаменка-Пасс. (+1:35).
Атака рф на Житомирскую область
По данным ГСЧС, россия снова атаковала Житомирскую область, и известно, что пострадали 6 человек.
"В минувшие сутки под вражескими ударами оказались несколько районов области. В результате атак возникли пожары на объекте критической инфраструктуры, в складском здании и легковых автомобилях. Также повреждены частные жилые дома, автобус и грузовые автомобили. Тушение пожаров осложнялось неоднократными угрозами повторных обстрелов. Сейчас на одной из локаций ликвидация пожара продолжается", - отметили в ГСЧС.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко уточнил, что "в течение минувших суток и этой ночью враг снова атаковал гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области".
"В Коростене под вражеским ударом оказалось отделение "Новой почты" и складские помещения расположенных рядом коммерческих предприятий. В результате атаки возник масштабный пожар. Спасателям удалось его локализовать", - сообщил Бунечко в соцсетях 24 ноября.
"В Житомире под вражескими ударами оказались два предприятия. Повреждены ремонтный цех, административное здание, 36 гражданских транспортных средств. Также повреждены кровли и окна двух жилых домов и двух учебных заведений", - отметил глава ОВА.
"В Житомирском районе враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. К счастью, погибших и травмированных нет. У шести человек зафиксирована острая реакция на стресс. В госпитализации они не нуждались", - указал Бунечко.
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