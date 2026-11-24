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россия атаковала железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. Известно об одном погибшем и двух раненых. Об этом сообщили 24 ноября в АО "Укрзализныця", показав последствия, пишет УНН.

Вражеский БПЛА атаковал железнодорожную станцию Коростень. Осколки убили одного человека, еще двое получили ранения. На момент удара возле вокзала находился электропоезд - сообщили в УЗ.

Мониторинговый центр УЗ, как указано, предупредил об угрозе. "Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и объявила эвакуацию. Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из сотрудников не пострадал", - говорится в сообщении.

"В очередной раз подчеркиваем: после объявления повышенной опасности критически важно четко соблюдать инструкции железнодорожников и объявления, которые звучат. Это спасает жизни. Оставаться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, - значит подвергать себя смертельной опасности", - указали в УЗ.

Что с движением поездов

По данным УЗ, по состоянию на утро 24 ноября задерживаются 35 поездов дальнего следования. Дольше всего - 085/086 Днепр-Главный - Львов (+5:04). Также задерживаются 4 региональных поезда, дольше всего из которых - 895/896 Шостка - Фастов-1 (+0:47); 25 пригородных, дольше всего - 6332 Колосовка - Знаменка-Пасс. (+1:35).

Атака рф на Житомирскую область

По данным ГСЧС, россия снова атаковала Житомирскую область, и известно, что пострадали 6 человек.

"В минувшие сутки под вражескими ударами оказались несколько районов области. В результате атак возникли пожары на объекте критической инфраструктуры, в складском здании и легковых автомобилях. Также повреждены частные жилые дома, автобус и грузовые автомобили. Тушение пожаров осложнялось неоднократными угрозами повторных обстрелов. Сейчас на одной из локаций ликвидация пожара продолжается", - отметили в ГСЧС.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко уточнил, что "в течение минувших суток и этой ночью враг снова атаковал гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области".

"В Коростене под вражеским ударом оказалось отделение "Новой почты" и складские помещения расположенных рядом коммерческих предприятий. В результате атаки возник масштабный пожар. Спасателям удалось его локализовать", - сообщил Бунечко в соцсетях 24 ноября.

"В Житомире под вражескими ударами оказались два предприятия. Повреждены ремонтный цех, административное здание, 36 гражданских транспортных средств. Также повреждены кровли и окна двух жилых домов и двух учебных заведений", - отметил глава ОВА.

"В Житомирском районе враг атаковал объект энергетической инфраструктуры. К счастью, погибших и травмированных нет. У шести человек зафиксирована острая реакция на стресс. В госпитализации они не нуждались", - указал Бунечко.

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