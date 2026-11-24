россия в ночь на 24 ноября запустила по Украине 96 дронов, две трети из которых — реактивные. Сбито или подавлено 73 из них, в том числе 70% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда ударила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 ноября (с 18:00 23 ноября) противник атаковал:

96 ударными БПЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия»;

с направлений: Орёл, Брянск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed (45 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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