"Верните Крым и Донбасс": в Германии объяснили, почему требования россии относительно границ НАТО несерьёзны
Киев • УНН
Глава МИД Германии заявил, что возвращение к границам НАТО 1997 года потребовало бы от россии вернуть Крым и Донбасс. По словам Вадефуля, россияне должны соблюдать эти правовые рамки, которые сами подписали.
Призывы России вернуться к архитектуре НАТО 1997 года несерьезны, поскольку тогда Москва должна была бы вернуть Украине оккупированные Крым и Донбасс. Об этом во время Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает УНН.
Детали
По его словам, РФ не готова отдать захваченные у Украины территории, поэтому и ее требования относительно старых границ НАТО не имеют смысла.
Конечно, это было несерьезно, когда Путин говорил о возвращении к ситуации 1997 года, поскольку это означало бы для него необходимость вернуть все ныне захваченные территории Украины на востоке и Крым. Так действительно ли в России есть готовность это сделать? Я так не думаю. Поэтому давайте будем серьезными
Он подчеркнул, что Европа уже имеет сформированную архитектуру безопасности, основы которой заложены Хельсинкским заключительным актом 1975 года, Парижской хартией и Будапештским меморандумом. Поэтому Россия должна соблюдать международно-правовые обязательства, которые брала на себя.
"Они должны соблюдать эти правовые рамки, которые сами подписали. Именно это является основой европейской безопасности, и мы всегда будем ее защищать",- отметил Вадефуль.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США позволит увеличить американскую поддержку Украины.
"Этой войны можно было бы избежать": Мерц назвал ошибкой отказ Украине во вступлении в НАТО в 2008 году23.11.26, 23:47 • 10910 просмотров