Призывы России вернуться к архитектуре НАТО 1997 года несерьезны, поскольку тогда Москва должна была бы вернуть Украине оккупированные Крым и Донбасс. Об этом во время Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает УНН.

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По его словам, РФ не готова отдать захваченные у Украины территории, поэтому и ее требования относительно старых границ НАТО не имеют смысла.

Конечно, это было несерьезно, когда Путин говорил о возвращении к ситуации 1997 года, поскольку это означало бы для него необходимость вернуть все ныне захваченные территории Украины на востоке и Крым. Так действительно ли в России есть готовность это сделать? Я так не думаю. Поэтому давайте будем серьезными - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Европа уже имеет сформированную архитектуру безопасности, основы которой заложены Хельсинкским заключительным актом 1975 года, Парижской хартией и Будапештским меморандумом. Поэтому Россия должна соблюдать международно-правовые обязательства, которые брала на себя.

"Они должны соблюдать эти правовые рамки, которые сами подписали. Именно это является основой европейской безопасности, и мы всегда будем ее защищать",- отметил Вадефуль.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль предположил, что победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США позволит увеличить американскую поддержку Украины.

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