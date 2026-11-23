В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об установлении Дня старосты. Документ поступил в парламент 23 ноября 2026 года и получил регистрационный номер 16237, пишет УНН. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Детали

В настоящее время проект постановления передали на рассмотрение руководству парламента.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене ряда законодательных актов и декретов Кабинета Министров, принятых преимущественно в начале 1990-х годов.

В частности, предлагается признать утратившим силу закон о государственной пошлине, отменить часть льгот для Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, а также обновить правила управления государственными и коммунальными предприятиями.

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