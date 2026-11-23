В понедельник Европейская комиссия предложила 22-й пакет санкций против россии, направленный против финансовых учреждений и криптоплатформ. Об этом в видеообращении сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Помимо новых санкций в отношении финансовых учреждений, Комиссия намерена создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами санкций против платформ для операций с криптоактивами.

Новые санкции также коснутся электроэнергетических компаний; кроме того, гражданам Европы будет запрещено занимать должности в российских компаниях.

Также Комиссия предлагает механизм введения визовых ограничений для бывших российских военнослужащих — мера, о которой договорились в рамках предыдущего пакета санкций (при условии подтверждения ее практической осуществимости).

ЕС одобрил новые санкции против россии и готовит 22-й пакет - министры

Президент Европейской комиссии отметила, что с 22-м пакетом Европа "усиливает давление".

Мы наносим более сильный удар по способам, с помощью которых Россия финансирует свою войну, нацеливаясь на ее банки и криптоплатформы. Мы еще больше изолируем россию. Мы закрываем двери для ее участия в европейских спортивных и культурных мероприятиях. Мы ужесточаем наши визовые правила. И удваиваем усилия по обеспечению их соблюдения. И мы продолжим предлагать новые санкции. До тех пор, пока россия не продемонстрирует истинного намерения добиться прочного мира в Украине