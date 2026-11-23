Владимир зеленский и Петер Мадяр. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

В понедельник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вскоре посетит Закарпатскую область на западе Украины, чтобы выразить поддержку проживающему там этническому венгерскому меньшинству, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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СМИ отмечает, что отношение к этническим венграм в Закарпатье неоднократно становилось причиной напряженности в отношениях между Киевом и Будапештом; последний утверждает, что Украина ограничивает культурные, образовательные и языковые права этого меньшинства.

Мадьяр занимает менее конфронтационную позицию в отношении Киева, чем его предшественник Виктор Орбан. В октябре он сообщил, что договорился с Президентом Украины Владимиром Зеленским о переводе двусторонних отношений на новую основу.

В то же время Мадьяр неоднократно подчеркивал, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине, и требовал прогресса в вопросе прав меньшинств.

С начала войны ни один венгерский премьер-министр не посещал венгров в Закарпатье. Ситуация изменится, когда я вернусь в Закарпатье уже в качестве премьер-министра — после того, как посетил этот регион в 2024 году, еще находясь в оппозиции — заявил Мадьяр в парламенте.

Закарпатье расположено в Карпатских горах и граничит с четырьмя государствами — членами ЕС: Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей.

Мадьяр также подтвердил свою позицию о том, что переговоры по бюджету Европейского союза и обсуждение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС должны рассматриваться отдельно.

Есть политические силы, которые хотели бы сосредоточить переговоры на том, как следующий семилетний бюджет Европейского союза связан с финансированием Украины... Позиция венгерского правительства ясна: эти два вопроса следует рассматривать отдельно — отметил Мадьяр.

Он добавил, что обсудит следующий бюджет ЕС со своими коллегами из Чехии, Польши и Словакии позже в понедельник во время встречи в Братиславе.

Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT

Кроме того, Мадьяр заявил, что Венгрия не может согласиться с последним предложением по следующему бюджету ЕС, которое в субботу обнародовал председатель Европейского совета Антониу Кошта. Ранее в этом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет, чтобы новый бюджет ЕС, который начнет действовать с 2028 года, был сосредоточен на увеличении расходов на оборону и повышении конкурентоспособности, а также гарантировал, что все страны ЕС присоединятся к поддержке Киева.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тогда обвинил Мерца в "шантажe" из-за того, что тот связал вопрос Украины с переговорами по бюджету ЕС.

Не шантаж, а общая европейская задача — Мерц отверг обвинения Фицо относительно финансирования Украины

В декабре прошлого года ЕС согласовал предоставление Украине займа в размере 90 миллиардов евро. Словакия, Чехия и Венгрия решили не участвовать в этом и дали понять, что не будут присоединяться к каким-либо новым займам.