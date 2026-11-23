Директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко повторно вызывают на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. На этот раз им предлагают самостоятельно выбрать удобную дату. Об этом заявил глава ВСК, нардеп Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

Нардеп подчеркнул, что повторное приглашение руководителей НАБУ и САП не является попыткой давления на антикоррупционные органы.

Я сразу хочу обратить внимание: то, что мы сегодня делаем, — это никакая не атака на НАБУ и САП. Я был одним из 13 народных депутатов, которые в прошлом году голосовали против печально известного закона о лишении независимости НАБУ и САП. Но независимость не означает неподотчетность. Мы вызываем сюда директора НАБУ и руководителя САП не для того, чтобы давать им какие-то указания, а для того, чтобы задать им вопросы, ответы на которые должна услышать вся страна. Это очень важно

Он подчеркнул, что ВСК настаивает на необходимости заслушать руководителей антикоррупционных органов и других приглашенных лиц.

Обращаюсь еще раз, сейчас через медиа, а также официально наша ВСК обратится уже сегодня, и мы снова приглашаем на наше заседание руководителя САП Александра Клименко, директора НАБУ Семёна Кривоноса, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, экс-главу СБУ Василия Малюка, экс-генпрокурора Руслана Кравченко. Из уважения к учреждениям, которые они представляют или представляли, а также к их боевому опыту и достижениям мы даем им возможность самим выбрать дату. Я объявляю сейчас следующие даты наших заседаний: 25 ноября, 7 декабря и 11 декабря. Вы можете выбрать любую из этих дат, и мы укажем это в нашем письме; достаточно времени, чтобы не планировать новые командировки в какие-то новые очень важные страны, не планировать важные международные встречи и даже, со всем уважением, вернуться из зоны боевых действий в город Киев для того, чтобы посвятить несколько часов парламенту Украины и народу Украины, который избрал этот парламент