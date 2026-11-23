Трамп пригрозил ударами по Ирану после Нового года
Киев • УНН
Трамп заявил о возможных ударах по Ирану, если переговоры не дадут результата. Президент США обвинил иранских переговорщиков в затягивании процесса и продолжении эскалации вражды после выборов в США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ об ударах по Ирану после Нового года, если стороны не достигнут соглашения. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, текущие дипломатические переговоры с Тегераном бессмысленны. При этом иранские переговорщики «затягивают» процесс.
Сейчас они ведут себя агрессивнее, чем до выборов. ... Они постоянно болтают, только и делают, что болтают
Он добавил, что если Тегеран попытается противостоять морской блокаде США, «они все окажутся на дне моря, как и остальная часть их флота».
Напомним
Накануне Иран заявил, что его силы противовоздушной обороны якобы повредили американский истребитель F-16 над Персидским заливом, вынудив пилота совершить аварийную посадку.
Центральное командование США (CENTCOM) категорически опровергло эту информацию, подчеркнув, что ни один американский самолет не подвергся атаке.
США ввели санкции против четырех иранских нефтяных посредников21.11.26, 12:11 • 7608 просмотров