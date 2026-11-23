Президент США Дональд Трамп заявил, что может отдать приказ об ударах по Ирану после Нового года, если стороны не достигнут соглашения. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

По словам главы Белого дома, текущие дипломатические переговоры с Тегераном бессмысленны. При этом иранские переговорщики «затягивают» процесс.

Сейчас они ведут себя агрессивнее, чем до выборов. ... Они постоянно болтают, только и делают, что болтают