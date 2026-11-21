США ввели санкции против ключевых нефтяных доверенных лиц, на которых Иран полагается для обеспечения продажи нефти за рубеж. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

В рамках операции "Экономический изгнанник" Министерство финансов США нацелилось на ключевых "нефтяных доверенных лиц", на которых иранский режим полагается для содействия продаже нефти за рубеж - говорится в сообщении.

В санкционный список внесли четырех иранцев, среди которых — Мохаммад Джавад Баванд, ранее служивший в разведке Корпуса стражей исламской революции, а также Маджид Тадж — брат президента Иранской федерации футбола Мехди Таджа.

Отмечается, что они занимались сбором средств от нелегальной продажи нефти. Часть полученных доходов, как утверждают в ведомстве, оставляли себе, а остальную использовали для финансирования военной деятельности Ирана и его операций в регионе.

Санкции также введены против Мохаммадхоссейна Сервати — сына бригадного генерала КСИР, который через подставные компании выступал посредником в нефтяных операциях.

Кроме того, санкции введены против Моджтабы Арабнеджада — сына Хамида Арабнеджада, который находится под санкциями США и возглавляет иранскую авиакомпанию Mahan Air.

Как утверждается, используя свои семейные связи и особые связи с Корпусом стражей исламской революции, Моджтаба участвовал в закупке запчастей для самолетов для Mahan Air и закупке оружия для иранских военных под эгидой сельскохозяйственных компаний.

Напомним

Соединенные Штаты обнародовали решение, открывающее путь для введения санкций против секторов кубинской экономики, связанных с электроникой, производством, морской отраслью и технологиями.