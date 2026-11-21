США ввели санкции против четырех иранских нефтяных посредников
Киев • УНН
США внесли в санкционный список четырех иранцев, причастных к незаконной продаже нефти. Вашингтон заявил, что они финансировали военные операции Ирана.
США ввели санкции против ключевых нефтяных доверенных лиц, на которых Иран полагается для обеспечения продажи нефти за рубеж. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.
Детали
В рамках операции "Экономический изгнанник" Министерство финансов США нацелилось на ключевых "нефтяных доверенных лиц", на которых иранский режим полагается для содействия продаже нефти за рубеж
В санкционный список внесли четырех иранцев, среди которых — Мохаммад Джавад Баванд, ранее служивший в разведке Корпуса стражей исламской революции, а также Маджид Тадж — брат президента Иранской федерации футбола Мехди Таджа.
Отмечается, что они занимались сбором средств от нелегальной продажи нефти. Часть полученных доходов, как утверждают в ведомстве, оставляли себе, а остальную использовали для финансирования военной деятельности Ирана и его операций в регионе.
Санкции также введены против Мохаммадхоссейна Сервати — сына бригадного генерала КСИР, который через подставные компании выступал посредником в нефтяных операциях.
Кроме того, санкции введены против Моджтабы Арабнеджада — сына Хамида Арабнеджада, который находится под санкциями США и возглавляет иранскую авиакомпанию Mahan Air.
Как утверждается, используя свои семейные связи и особые связи с Корпусом стражей исламской революции, Моджтаба участвовал в закупке запчастей для самолетов для Mahan Air и закупке оружия для иранских военных под эгидой сельскохозяйственных компаний.
Напомним
Соединенные Штаты обнародовали решение, открывающее путь для введения санкций против секторов кубинской экономики, связанных с электроникой, производством, морской отраслью и технологиями.