США запровадили санкції проти чотирьох іранських нафтових посередників
Київ • УНН
США внесли до санкційного списку чотирьох іранців, причетних до нелегального продажу нафти. Вашингтон заявив про фінансування ними військових операцій Ірану.
США ввели санкції проти ключових нафтових довірених осіб, на яких Іран покладається для забезпечення продажу нафти за кордон. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.
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В рамках операції "Економічний вигнанець", Міністерство фінансів США націлилося на ключових "нафтових довірених осіб", на яких покладається іранський режим для сприяння продажу нафти за кордон
До санкційного переліку внесли чотирьох іранців, серед яких - Мохаммад Джавад Баванд, який раніше служив у розвідці Корпусу вартових Ісламської революції, а також Маджид Тадж - брат президента Іранської федерації футболу Мехді Таджа.
Зазначається, що вони займалися збором коштів від нелегального продажу нафти. Частину отриманих доходів, як стверджують у відомстві, залишали собі, а решту використовували для фінансування військової діяльності Ірану та його операцій у регіоні.
Санкції також введені проти Мохаммадхоссейна Серваті - сина бригадного генерала КВІР, який через підставні компанії виступав посередником в нафтових операціях.
Окрім того, санкції введені проти Моджтаба Арабнеджад - сина Хаміда Арабнеджада, який перебуває під санкціями США та очолює іранську авіакомпанію Mahan Air.
Як стверджується, що використовуючи свої сімейні зв'язки та особливі зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції, Моджтаба брав участь у закупівлі запчастин для літаків для Mahan Air та закупівлі зброї для іранських військових під егідою сільськогосподарських компаній.
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