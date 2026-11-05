США запроваджують нові санкції проти Куби - ЗМІ

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У четвер Сполучені Штати оприлюднили рішення, що відкриває шлях для запровадження санкцій проти секторів кубинської економіки, пов’язаних з електронікою, виробництвом, морською галуззю та технологіями, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання, посилаючись на дані Мінфіну США, зазначає - рішення було ухвалено на тлі запровадження США нових санкцій, що стосуються Куби та поширюються на фізичних і юридичних осіб.

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За даними ЗМІ, резерв армії США перевіряє можливість надання Південному командуванню військової поліції, медичних, інженерних і логістичних підрозділів у межах планування потенційних дій щодо Куби. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на домовленість із Гаваною без застосування військової сили.