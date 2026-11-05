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The Guardian
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США запроваджують нові санкції проти Куби - ЗМІ

Київ • УНН

 • 158 перегляди

США ухвалили рішення, що дозволяє запровадити санкції проти електроніки, виробництва, морської галузі та технологій Куби. Трамп заявив, що прагне домовленості з Гаваною без війни.

США запроваджують нові санкції проти Куби - ЗМІ
REUTERS/Andrew Kelly

У четвер Сполучені Штати оприлюднили рішення, що відкриває шлях для запровадження санкцій проти секторів кубинської економіки, пов’язаних з електронікою, виробництвом, морською галуззю та технологіями, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання, посилаючись на дані Мінфіну США, зазначає - рішення було ухвалено на тлі запровадження США нових санкцій, що стосуються Куби та поширюються на фізичних і юридичних осіб.

Суд у США видав ордер на арешт ексглави Куби Рауля Кастро - ЗМІ19.10.26, 20:59 • 5643 перегляди

Нагадаємо

За даними ЗМІ, резерв армії США перевіряє можливість надання Південному командуванню військової поліції, медичних, інженерних і логістичних підрозділів у межах планування потенційних дій щодо Куби. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на домовленість із Гаваною без застосування військової сили.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Гавана
Санкції
Куба
Міністерство фінансів США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки