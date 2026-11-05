США вводят новые санкции против Кубы — СМИ

$45.540.1351.250.19
ukenru
Эксклюзив
18:20 • 2318 просмотра
Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих
16:40 • 13544 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
15:54 • 23113 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 22301 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 31137 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
5 ноября, 11:54 • 32174 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
5 ноября, 11:33 • 30326 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
5 ноября, 10:50 • 22698 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
5 ноября, 10:39 • 18532 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 19657 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 21977 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 17359 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 10443 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 8932 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 8244 просмотра
публикации
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления17:09 • 4262 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 23114 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 31137 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 17653 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 54149 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа17:31 • 1318 просмотра
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren16:10 • 3158 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 8740 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 9408 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 10679 просмотра
Актуальное
Отопление
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм
Техника

США вводят новые санкции против Кубы — СМИ

Киев • УНН

 • 682 просмотра

США приняли решение, позволяющее ввести санкции против электронной промышленности, производства, морской отрасли и технологий Кубы. Трамп заявил, что стремится к соглашению с Гаваной без войны.

США вводят новые санкции против Кубы — СМИ
REUTERS/Andrew Kelly

В четверг Соединённые Штаты обнародовали решение, открывающее путь для введения санкций против секторов кубинской экономики, связанных с электроникой, производством, морской отраслью и технологиями, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Издание, ссылаясь на данные Минфина США, отмечает: решение было принято на фоне введения США новых санкций, которые касаются Кубы и распространяются на физических и юридических лиц.

Суд в США выдал ордер на арест экс-главы Кубы Рауля Кастро — СМИ19.10.26, 20:59 • 5643 просмотра

Напомним

По данным СМИ, резерв армии США проверяет возможность предоставления Южному командованию подразделений военной полиции, медицинских, инженерных и логистических подразделений в рамках планирования потенциальных действий в отношении Кубы. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договорённость с Гаваной без применения военной силы.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Гавана
Санкции
Куба
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты