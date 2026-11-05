США вводят новые санкции против Кубы — СМИ

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В четверг Соединённые Штаты обнародовали решение, открывающее путь для введения санкций против секторов кубинской экономики, связанных с электроникой, производством, морской отраслью и технологиями, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Издание, ссылаясь на данные Минфина США, отмечает: решение было принято на фоне введения США новых санкций, которые касаются Кубы и распространяются на физических и юридических лиц.

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Напомним

По данным СМИ, резерв армии США проверяет возможность предоставления Южному командованию подразделений военной полиции, медицинских, инженерных и логистических подразделений в рамках планирования потенциальных действий в отношении Кубы. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на договорённость с Гаваной без применения военной силы.