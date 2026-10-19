Суд в США выдал ордер на арест экс-главы Кубы Рауля Кастро — СМИ

Рауль Кастро

Решение об аресте 95-летнего Рауля Кастро, который до 2021 года был первым секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы, принял суд в штате Флорида, передаёт УНН со ссылкой на DW и Miami Herald, передаёт УНН.

Детали

По мнению американского суда, имеются достаточные основания полагать, что в 1996 году Рауль Кастро вступил в преступный сговор с агентами кубинской разведки с целью совершения убийства первой степени.

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В том году кубинские истребители сбили над Флоридским проливом два гражданских самолёта Cessna гуманитарной организации Brothers to the Rescue, которые искали в море терпящих бедствие кубинских беженцев. При этом погибли трое граждан США и один гражданин Кубы. Рауль Кастро тогда был министром обороны Кубы.

Обвинение ему было предъявлено в мае. Вскоре после того, как США провели военную операцию в Венесуэле и захватили её правителя Николаса Мадуро, Дональд Трамп пригрозил Кубе "заключить сделку, пока не поздно".

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