Суд в США выдал ордер на арест экс-главы Кубы Рауля Кастро — СМИ
Киев • УНН
Рауля Кастро обвиняют в заговоре с целью сбить гражданские самолёты над Флоридским проливом в 1996 году. Погибли четыре человека.
Решение об аресте 95-летнего Рауля Кастро, который до 2021 года был первым секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы, принял суд в штате Флорида, передаёт УНН со ссылкой на DW и Miami Herald, передаёт УНН.
Детали
По мнению американского суда, имеются достаточные основания полагать, что в 1996 году Рауль Кастро вступил в преступный сговор с агентами кубинской разведки с целью совершения убийства первой степени.
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В том году кубинские истребители сбили над Флоридским проливом два гражданских самолёта Cessna гуманитарной организации Brothers to the Rescue, которые искали в море терпящих бедствие кубинских беженцев. При этом погибли трое граждан США и один гражданин Кубы. Рауль Кастро тогда был министром обороны Кубы.
Обвинение ему было предъявлено в мае. Вскоре после того, как США провели военную операцию в Венесуэле и захватили её правителя Николаса Мадуро, Дональд Трамп пригрозил Кубе "заключить сделку, пока не поздно".
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