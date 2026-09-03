США расширили санкции против Кубы — под ограничения попал внук Рауля Кастро
Киев • УНН
США внесли в санкционный список внука Рауля Кастро, кубинский банк и четыре компании. Вашингтон обещает усиливать давление на Гавану.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против представителей кубинских властей и структур, связанных с финансовым, энергетическим и горнодобывающим секторами страны. Среди лиц, попавших под санкции, оказался внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро Фидель Эрнесто Кастро Калис, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет УНН.
Детали
В санкционный список также внесли государственный Banco Exterior de Cuba и 4 кубинские компании. По данным американского Минфина, ограничения коснулись предприятий, связанных, в частности, с нефтяной и никелевой отраслями.
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Рубио обвинил кубинские власти в том, что представители правящей элиты обогащаются благодаря обходу санкций и другим незаконным схемам, тогда как население страны страдает от экономических проблем.
Вашингтон обещает продолжать давление на Гавану
Сегодня я объявил о введении санкций против внука Рауля Кастро Фиделя Эрнесто Кастро Калиса, Банка внешней торговли Кубы и 4 организаций, входящих в коррумпированную финансовую и разведывательную сеть Кастро
Госсекретарь также подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа намерена и далее оказывать давление на кубинские власти. По его словам, Вашингтон стремится противодействовать финансовым сетям и структурам, которые, по оценке США, поддерживают действующий режим.
Новые ограничения стали очередным этапом ужесточения санкционной политики администрации Трампа в отношении Кубы. 3 сентября в американский санкционный список внесли в общей сложности 1 физическое лицо и 5 кубинских структур.
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