Bentley представила первый электромобиль Torcal — чем интересен и сколько стоит

В среду компания Bentley представила свой первый полностью электрический автомобиль, сделав ставку на то, что состоятельные покупатели стремятся ездить без вредных выбросов, не отказываясь при этом от характерных черт дизайна, определяющих этот британский бренд роскошных автомобилей уже более века, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Выпуск внедорожника Torcal состоялся всего через несколько месяцев после того, как первый электромобиль Ferrari вызвал критику среди некоторых поклонников бренда: он мало напоминал традиционные низкие спортивные автомобили итальянской марки с двигателями внутреннего сгорания.

В отличие от него, дебютный электромобиль Bentley сразу узнаваем как представитель этого семейства. Он сохраняет стилистические элементы моделей с двигателями внутреннего сгорания — вплоть до фар ромбовидной формы, напоминающих традиционную решетку радиатора (хотя электромобилям она не нужна для охлаждения двигателя).

Автомобиль также воспроизводит ощущения от работы двигателя V8 благодаря звуковому сопровождению, основанному на звучании оркестровых литавр, дополненных небольшими барабанами, темп которых ускоряется вместе с набором скорости.

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"Мы всегда стремились прежде всего создать именно Bentley, — рассказал агентству Reuters генеральный директор компании Франк-Штеффен Валлизер. — Мы считаем, что люди не ищут кардинально другой автомобиль лишь потому, что он электрический".

Помимо Ferrari, единственным другим крупным производителем автомобилей класса "ультралюкс", уже продающим электромобиль, является Rolls-Royce (принадлежит концерну BMW).

Компания Lamborghini, которая, как и Bentley, входит в состав Volkswagen Group, отложила выпуск своего первого электромобиля до конца десятилетия. Британская McLaren на прошлой неделе заявила, что не планирует выпускать электромобили; обе компании объяснили это решение недостаточным спросом со стороны клиентов.

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Ранее Bentley отложила запуск своего первого электромобиля до 2026 года и отказалась от цели полностью перейти на электротягу к 2030 году, отметив, что клиенты еще не готовы к таким изменениям.

В отличие от электрической модели Ferrari Luce, цена которой начинается от 550 000 евро (628 000 долларов), Torcal занимает более низкий ценовой сегмент в линейке Bentley: его стоимость начинается от 173 000 фунтов стерлингов (230 000 долларов). По словам Валлизера, эта модель представляет собой "более доступный Bentley... что, безусловно, открывает новые рынки".

Bentley демонстрирует автомобиль нынешним и потенциальным клиентам; значительный интерес к нему проявляют в Европе, на Ближнем Востоке и в тех штатах США, где наблюдается высокий уровень распространения электромобилей. Рекламная кампания по случаю выхода модели на рынок Китая начнется в следующем году.